Вдягайтеся тепліше: якою буде погода в Києві 17 жовтня

Народний прогноз зазначає, що з цього часу посилюється холод

У четвер, 17 жовтня, з ранку і до самого вечора небо у столиці буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається, проте вологість повітря залишатиметься на високому рівні.

Такі дані опубліковані на сайті Sinoptik. При цьому температура повітря у столиці не перевищить і десяти градусів тепла.

Так, вночі у Києві очікується +7°… +6°, зранку температура знизиться до +5°, вдень стовпчики термометрів трохи зростуть, до +7°… +10°, а ввечері на киян чекає поступово зниження температури до +8°… +6° градусів.

Схід Сонця у цей день відбудеться о 07:24, а захід — рівно о 18:00.

Народний прогноз погоди у цей день зазначає, що з цього часу посилюється холод. Люди помітили: чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше увійде у свої права зима; а рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Наталія Діденко розповіла, коли в Україні погіршиться погода у жовтні. Вона назвала три дні, в які, мабуть, почнуться заморозки. Також синоптик сказала, які області заллє дощами найближчими днями.