Одевайтесь теплее: какой будет погода в Киеве 17 октября

Народный прогноз отмечает, что с этого времени усиливается холод

В четверг, 17 октября, с утра и до самого вечера небо в столице будет покрыто облаками. Осадков не предвидится, но влажность воздуха будет оставаться на высоком уровне.

Такие данные размещены на сайте Sinoptik. При этом температура воздуха в столице не превысит десяти градусов тепла.

Ночью в Киеве ожидается +7°… +6°, утром температура снизится до +5°, днем столбики термометров немного вырастут, до +7°… +10°, а вечером киевлян ожидает постепенно снижение температуры до +8°… +6°С.

Восход Солнца в этот день состоится в 07:24, а закат — ровно в 18:00.

Народный прогноз погоды в этот день отмечает, что с этого времени усиливается холод. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже войдет в свои права зима; а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ухудшится погода в октябре. Она назвала три дня, в которые, вероятно, начнутся заморозки. Также синоптик сказала, какие области зальет дождями в ближайшие дни.