За напад з сокирю на працівника ТЦК брати отримали строк

У суді чоловіки частково визнали свою провину

Двоє мешканців Чернівецької області, які у березні 2024 року напали з сокирою на співробітника ТЦК, отримали по більш ніж 3 роки в'язниці кожен. Нагадаємо, інцидент стався у селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча".

Про вирок суду повідомило видання Zaxid.net. Зазначається, що чоловіки свою вину визнали лише частково.

"Слідчі з’ясували, що до нападу причетні двоє місцевих жителів, які є рідними братами. Це Борис та Олександр Крашеніннікови, один з них – чинний військовослужбовець. Спочатку до військових на коні під’їхав 28-річний чоловік, який у руках тримав сокиру. Поки вони стояли на дорозі і спілкувалися, інший місцевий житель, керуючи жовтою "Нивою", з розгону наїхав на 41-річного службовця ТЦК і збив його, ще один військовий встиг відскочити. Потім 43-річний водій "Ниви" розвернувся, знову під’їхав до представників ТЦК, вийшов з машини із сокирою та завдав їм кілька ударів обухом", — пише видання.

Двома сокирами чоловіки нанесли сержанту по одному удару кожен металевим обухом в ділянку плеча та передпліччя. Через це потерпілий військовослужбовець отримав ушкодження у виді синців, а також саден.

Після цього обвинувачені підійшли до службового автомобіля Seat Alhambra і сокирою розбили чотири вікна та потовкли кузов. Потім обоє нападників поїхали геть.

У суді старший обвинувачений частково визнав свою провину, пояснюючи свої дії гнівом через зниклого на війні сина. За його словами, інцидент стався, коли він повертався з роботи в лісі на автомобілі "Нива". Через несправні гальма він нібито випадково зачепив чи то автомобіль військових, чи то самого потерпілого.

Обидва підсудні стверджували, що раніше бачили постраждалого військового біля районного ТЦК, куди старший чоловік приходив щодо свого зниклого сина. Це і стало причиною його злості на ТЦК. Під час суду Крашеніннікови попросили вибачення у потерпілого.

Молодший обвинувачений розповів про сварку на КПП, наголошуючи, що раніше його там не зупиняли. Він також згадав про свою службу у добровольчому батальйоні "Вовки да Вінчі" 67-ї бригади Правого сектору, хоча зарплатні не отримував і про звільнення офіційно не знав.

Суддя Уляна Стефанко, розглянувши всі докази, винесла вирок: 43-річному буковинцю — 3 роки і 6 місяців ув'язнення, 28-річному — 3 роки і 3 місяці. Термін покарання почнеться з дня набрання вироком законної сили. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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