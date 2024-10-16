Законны ли рейды ТЦК по клубам и ресторанам? ТОП-5 вопросов и ответов

Облавы стали массовыми и затронули элитные заведения

По регионам Украины в минувшие выходные прокатилась волна рейдов сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Повестки военнообязанным выдавали на концертах в Киеве, Хмельницком, Львове и даже на дорогом курорте Буковель.

"Телеграф " поинтересовался у юристов, законны ли облавы на мужчин, а также пообщался с представителем ТЦК в одной из областей. Также мы решили напомнить, что о необходимости мобилизации рассказывали в Вооруженных силах Украины, которые сдерживают полномасштабное вторжение РФ более двух лет.

1. Законны ли облавы

Массовые мобилизационные проверки у концертов, на базарах и в ресторанах — законные, заверила "Телеграф" адвокат по военному и уголовному праву Адвокатского объединения "Актум" Оксана Доготер.

"Конечно, у нас сотрудники ТЦК имеют право вручать повестки, проверять документы везде и где угодно. Но они должны быть в сопровождении полиции (если в дальнейшем проводится задержание, — ред.), иметь соответствующее разрешение уполномоченного органа на проведение проверок и вручение повесток от своего руководства и от военно-государственной администрации", — говорит Доготер.

2. Кого и при каких условиях могут задержать

Задержание может провести полиция согласно ст. 210 и 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе). В агентстве "Дубок и партнеры" объяснили "Телеграфу", что задержание законно, если есть:

неявка по вызову в военкомат без уважительных причин, несвоевременное представление в учетный орган сведений об изменении места жительства, образования, места работы и должности, нарушении порядка прохождения учебного собрания;

при проверке документов выявили разногласия в его военно-учетном документе и данных, содержащихся в Едином государственном реестре военнообязанных;

задержанный находится в розыске;

у задержанного отсутствуют военно-учетные документы при проверке;

военнообязанный отказывается получать повестку от группы оповещения, в составе которой полицейский.

3. Что советуют помнить юристы

Что касается так называемой "бусификации", мобилизации с перегибами – здесь важно знать свои права и понимать каждый шаг с точки зрения закона. Все с момента задержания до изучения бумаг, которые вы подписываете в здании ТЦК.

"Полиция имеет право задержать человека, если этот человек находился в розыске за нарушение ведения военного учета, о чем есть соответствующая запись в системе "Оберіг", а также запись в "Резерв+", — объясняет адвокат Оксана Доготер, отмечая, что задержание проводит полиция, а не ТЦК.

Есть важный момент, о котором знают не все — нужен протокол задержания. Без него считается, что вы идете в ТЦК самостоятельно, на бумаге задержания нет.

"Именно полицейские составляют протокол задержания. Но в большинстве случаев люди самостоятельно едут с представителями ТЦК. Уже в помещении ТЦК их отправляют на процедуру ВЛК и мобилизуют", — говорит Доготер.

По ее словам, полицейские тоже агитируют людей проехать в ТЦК, мол, чтобы быстро разобраться. Люди едут. А далее никакого протокола о задержании обычно не составляется.

"Когда я как адвокат потом спрашиваю "Кто задерживал?", в ответ слышу, что никто не задерживал, он сам с нами поехал", — говорит Доготер.

Человек, призываемый в ТЦК, должен настаивать на том, чтобы составляли протокол задержания. Чтобы знать, кто задержал, когда, куда доставлен, кто принял его в ТЦК.

В адвокатском бюро "Дубок и партнеры" также подтвердили, что доставлять военнообязанного в ТЦК можно только тогда, когда он совершил нарушение правил военного учета (в том числе не обновил свои данные). И такие полномочия обладают только работниками полиции – не ТЦК.

Задержание человека правоохранителями должно сопровождаться составлением протокола. Затем человек имеет право на защиту государственного защитника или собственного адвоката.

Также адвокаты заявляют: забирать мобильный телефон при задержании не имеет права никто, ведь он является собственностью человека. Покидая человека без связи, работники ТЦК лишают его права на защиту.

4. Как с мобилизацией в другом регионе

Мобилизация в другом регионе также является распространенным явлением, говорит адвокат Оксана Доготер. К примеру, человек едет в другую область по делам или в отпуск и там его задерживают. Опять нужно ориентироваться в законах, отмечает адвокат.

Отметим, что с апреля 2023 Кабмин разрешил ТЦК выдавать повестки независимо от места военного учета. Но все зависит от ситуации и вида повестки: на уточнение данных или на ВЛК.

"Главное, что должен знать такой военнообязанный, что он состоит на учете, что у него все хорошо с документами, он не нарушал законодательства, поскольку обновил данные вовремя. Мобилизирован он может быть в случае, если у него нет права на отсрочку и только после подписания в ТЦК заявления об изменении/выдаче военно-учетного документа (человека ставят на учет в другой области и дают документ об этом, — ред.), или после согласия идти на ВЛК. Часто так бывает, что при себе есть только "Резерв+", а людям говорят, поехали, ты сейчас получишь быстро бумажный военный учетный документ, мол, без бумажного это незаконно", — рассказывает адвокат.

В таком случае человек сам едет с ними за бумажным документом. Далее ему предлагают написать заявление для выдачи этого документа. Хотя юридическая сила равна бумажному и электронному военно-учетным документам (пункт 9 постановления 559 Кабмина), люди этого просто не знают.

"Пишут это заявление, например, о выдаче (военно-учетного документа, — ред.) или о ВЛК. Вот они говорят: "А у тебя же старый вывод ВЛК, тебе надо ВЛК пройти. Ты нарушаешь, потому что у тебя же "ограниченно пригодный", и ты что, не слышал, что нужно переделать (военнообязанные мужчины, имеющие статус ограниченно годных, обязаны повторно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 — Ред.)? В ВЛК, поехали, сейчас быстренько сделаем, поедешь себе". И они едут и подписывают, например, заявление на ВЛК или заявление на выдачу военно-учетного документа. Но после этих заявлений их ставят на учет там, где задержали, и оттуда мобилизуют", – говорит адвокат, советуя внимательно изучать все бумаги перед тем, как подписывать. Ведь тогда времени подготовиться к службе не будет.

По своему опыту адвокат рассказала, что клиенты говорят, что ничего не подписывали. А в ответ на запрос приходит информация о заявлении поставить на учет в другом регионе. За время ожидания ответа на запрос клиент уже оказывается в учебном центре.

5. Могут ли мобилизовать, если есть "Резерв+"

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал "Телеграфу", что повестка не выписывается, если человека остановили и при проверке выясняется, что у него все хорошо с документами.

"Если в "Резерв+" у гражданина сформирован военно-учетный документ, нет сообщения, что нужно посетить ТЦК и СП и есть информация о прохождении ВЛК — то есть он своевременно и полностью уточнил свои данные — повестка ему не выписывается. По крайней мере, в Полтавской области это так", — объяснил нам спикер ТЦК.

Бригады нуждаются в пополнении

По инсайдерской информации "Телеграфа", Министерство обороны взялось усиливать мобилизацию по сравнению с предыдущими месяцами. Следует отметить, что 24 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров в колонке для Forbes отчитался об увеличении показателей мобилизации за год в три раза. При этом сами военные не скрывают, что подразделения на передовой нуждаются в пополнении. Кое-где из-за нехватки людей с украинской стороны враг достигает преимущества на поле боя.

В то же время, после последних рейдов представителей ТЦК член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко напомнил, что более 6 миллионов военнообязанных не обновили данные.

"Центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а обязанность", — заявил Федиенко, добавив, что военные уже третий год на войне и тоже хотят сходить на концерт, в рестораны, — и им нужна замена.

А председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха недавно заявлял, что около 800 тысяч украинских мужчин, подлежащих мобилизации, избегают призыва, изменив фактический адрес проживания и устроившись на работу с "черной" зарплатой.

Во время тяжелых боев за Угледар преимущество врага в живой силе кое-где было девятикратным, говорил в недавнем интервью "РБК-Украина" командир 72-й ОМБр Александр Охрименко. По его словам, враг также преобладал в технике, в частности, в БМП и артиллерии.

Командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Сушко откровенно рассказал об ощущениях бойцов на передовой.

"Как в начале вторжения нас собрали — так бригада все время на боевых. Какой-либо ротации, у нас вообще в ДШВ слова "ротация" не существует, мы не знаем такого. И это накладывает определенное бремя на все подразделение, потому что люди обладают свойством уставать. Просто выгорать", — рассказал Сушко, призвав украинцев мобилизоваться, чтобы выиграть войну.

Напомним, что рейды ТЦК 11 октября прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Хмельницком, Виннице и других городах. В столице работники ТЦК появились у Дворца спорта после завершения концерта группы "Океан Эльзы".

12 октября работники ТЦК посетили концерт стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах, под Киевом посетили загородный комплекс "Sobi Club", во Львове ворвались на свадьбу в гостинице "Соната". В Броварах 13 октября рейдовая группа проверяла документы у военнообязанных мужчин после концерта группы "100лица".