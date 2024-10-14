Стриптиз подивитеся спокійно: як VIP-заклади Києва готуються до рейдів ТЦК

Столичні та заміські клуби/комплекси поки стримано реагують на облави на військовозобов'язаних та вже винаходять свої "рецепти" на випадки візитів

Гучну перевірку документів військовозобов'язаних після концерту "Океану Ельзи" у Києві та облави ТЦК в деяких інших розважальних закладах столиці (й на топових курортах у регіонах) продовжують жваво обговорювати як пересічні користувачі соцмереж, так і на вищому політичному рівні.

Своєю чергою журналісти "Телеграфу" під виглядом таємних покупців дізналися, як реагують в окремих закладах для VIP`ів на новий "виклик" та чи можливо, наприклад, відгуляти корпоратив/парубоцький вечір у деяких столичних та заміських ресторанах і комплексах відпочинку (готелях), сховавшись від рейдів.

Для цього репортери видання зателефонували до п'яти відомих комплексів та закладів, де продовжує відпочивати платоспроможна публіка з Києва та області. Водночас нас цікавило, чи дотримуються закону такі статусні локації, якщо військові і поліцейські приходят туди з перевірками.

Стриптиз поки без "бусифікацій"?

У чоловічому клубі "Гарем" запевняють, що ситуація з груповим відпочинком — "спокійна". У самому закладі та поблизу нього масованої перевірки клієнтів ще не було. Тож "гаремівці" ручаються, що для відвідувачів "усе буде спокійно", а у закладі працює охорона, яка слідкує за дрес-кодом візитерів.

Harem у самому центрі столиці (фото - pokupon.ua)

У джентльмен клубі "Зоряний носоріг" (розважальний заклад працює в центрі міста та у Солом'янському районі столиці) забронювати столик під парубвечір теж цілком реально. А групи ТЦК та силовиків у заклад ще не навідувалися, повідомляють там. Тож загалом релакснути у клубах мережі та подивитися стриптиз-шоу у звичній спокійній атмосфері там нібито ще можна.

Втім, за словами співробітників "Носорогу", заклад суворо працює до комендантської години, а минулої суботи (коли скандал з облавами на ухилянтів тільки набирав обертів) число відвідувачів вже помітно скоротилося. Ймовірно, це сталося через страх щодо перевірок документів. Хоча суботніми вечорами зала, як правило, повністю заповнювалася поціновувачами гарячих жіночих танців, розказують у закладі.

Приміські банщики "не паряться"

Як з'ясували журналісти "Телеграфу", днями до заміського банноресторанного комплексу "Звіробій" (де час від часу відпочивають статусні та небідні клієнти), що у Зазим'ї Броварського району, з перевіркою навідувалися співробітники ТЦК та поліція.

Втім, власники оперативно знайшли свій тактичний "рецепт", як уникнути непорозумінь та пікантних ситуацій: зачинили комплекс на вхід для всіх відвідувачів та перечекали з клієнтами (які у цей час релаксували у банях) несподіваний візит військових та правоохоронців.

На вихідних співробітники ТЦК також навідувалися у Sobi Club неподалік “Звіробою”

У розмові з репортами видання менеджери закладу запевняють, що як і раніше, можна спокійно бронювати і банні приміщення, і готельні номери. Комплекс продовжує працювати у звичному тихому режимі. Чи спрацює така тактика із закриттям даної локації під час нового рейду, питання все ж залишається відкритим.

Закриті території, але з одним "але"

У 4-х зірковому готелі "Баккара" (комплекс знаходиться в Гідропарку просто на Дніпрі) розважитися компанією нібито теж можна без особливих ексцесів.

Як розказують менеджери закладу, рейдів-перевірок у них також поки не було. Забронювати зал під приватну вечірку можливо (всі деталі оговорюються індивідуально), вільних номерів у комплексі — достатньо, якщо після гулянки хтось з гостей забажає залишитись (чи буде не в змозі поїхати), є можливість переночувати там.

Стосовно ж ймовірних раптових візитів ТЦК, у готелі теж заспокоюють потенційних клієнтів, запевняючи, що сторонні особи нібито не матимуть доступу до цієї приватної території.

У заміській зоні відпочинку Shelest (біля села Лебедівка на березі Київського моря, де добова оренда будиночка в цю п'ятницю коштуватиме 19500 грн) візитів військових та силовиків теж поки не було. Проте у закладі запевняють, що, попри закритий статус території, працівники комплексу для відпочинку не перешкоджатимуть ТЦК.

— Звісно, ми не можемо перешкоджати. Поки що прецедентів не було (рейдів. — Авт.), все було нормально. Але у нас немає якогось особливого захисту, так само, як і у інших комплексів. Ми всі перед законом рівні. Поки що у нас таких гостей не було, — повідомляють у "Шелесті", додаючи, що, наприклад, у лазню раптові візитери не заглядатимуть та не порушуватимуть приватність, а от працівники закладу зможуть туди заходити та інформувати про перевірку.

А що зі скандальним "Велюром" Тищенка?

Після інформації, що київський ресторан опального нардепа Миколи Тищенка "Велюр" на Павла Скоропадського перестав працювати, заклад, схоже, так і не поновив свою повноцінну роботу.

Офіційний сайт ресторану не працює, телефони, що знаходяться у відкритому доступі, "не обслуговуються", а останнє повідомлення на сторінці ресторану у Фейсбуці датоване аж вереснем-2022. Хоча одночасно там вказується, що заклад "відкритий".

Проте з'ясувати більш детально, що все ж сталося (відбувається) з цим мажорним закладом, на момент публікації не виявилося можливим — на повідомлення у соцмережі "велюрівці" також не відповідають.

Зазначимо, як наголошують юристи, рейди ТЦК є цілком законними. Зокрема, за словам адвоката Юрія Танасійчука, заходи примусу, які відбулися після концерту "Океана Ельзи" у Києві, були правомірними та корелюються із законом про мобілізацію, хоч і викликають палкі дискусії в суспільстві.

Як повідомлялось, у неділю, 13 жовтня, представники ТЦК та Нацполіції влаштували облаву у Броварах.

Також "Телеграф" писав, як прокоментували у ТЦК раптовий рейд біля столичного Палацу спорту, де 11 жовтня проводив свій виступ рокгурт "Океан Ельзи".