"Різні війни, різні зобов’язання": Пентагону довелося виправдовуватися за те, що THAAD не прикриває Україну

Ізраїль вочевидь має для США більшу цінність (та могутніше лобі у Конгресі), ніж Україна

США не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території союзників у Європі, щоб допомогти Україні відбивати атаки Росії. Проте вони готові зробити це для Ізраїля, бо війна в Україні та війна, яку веде Ізраїль – це, мовляв, різні війни, які відрізняються за своєю суттю.

Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу в Пентагоні. За її словами, США підтримують Ізраїль та Україну, забезпечують необхідні для них оборонні проблеми, але розміщення THAAD у Європі для захисту України не в інтересах Вашингтону.

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", – заявила вона, відповідаючи на питання журналістів, чому США допомагають Ізраїлю відбивати іранські ракетні атаки, але не роблять цього для України, яка воює проти значно сильнішого ворога, ніж супротивник Тель-Авіву, Іран.

Сінгх відразу ж спробувала пом'якшити свої слова, вчергове заявивши, що президент США Джозеф Байден (якому не так довго залишилося бути президентом) свого часу "зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно". Також вона заявила про недопущення затримок військової допомоги Україні Конгресом США – натякнувши на ситуацію, коли через зволікання з допомогою США Україна втратила Авдіївку та багато інших територій на сході.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – система перехоплення ракет середньої дальності. Перші випробування почалися у 1995 році, став на озброєння у 1998 році. Батарея складається з чотирьох основних компонентів: пускова установка, перехоплювач, радар і блок управління вогнем. Пускова установка встановлюється на вантажівці, здатна нести до восьми перехоплювачів. Кожен перехоплювач THAAD має радіус дії близько 200 км і використовує технологію, де загроза, що наближається, знищується кінетичною енергією. THAAD здійснив своє перше успішне перехоплення в бою у 2022 році в ОАЕ.

Як писав "Телеграф", ЦАХАЛ заявив, що під час іранської ракетної атаки на Ізраїль увечері 1 жовтня протиповітряна оборона країни збила велику кількість ракет. Загалом кількість випущених ракет оцінили у 180 одиниць. Декілька ракет перехопили американські системи протиповітряної оборони, які допомагали відбивати атаку.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну у регіоні Близького Сходу.