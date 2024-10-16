В Селидовому у росіян інша тактика, аніж в Бахмуті: воєнний експерт оцінив ризики для ЗСУ

Місто під загрозою оточення

Німецьке видання BILD заявило, що Збройні сили України можуть бути змушені залишити Селидове для уникнення оточення. Це місто є одним із передмість Покровська, навколо якого російські війська вже зайняли низку населених пунктів. Хоча 15-та бригада національної гвардії України "Кара-Даг" успішно тримає оборону Селидового, російські сили продовжують наступ, створюючи півкільце навколо міста.

На тлі цих новин "Телеграф" звернувся до воєнного експерта Українського інституту майбутнього та консультанта комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Іван Ступак прокоментував поточну інформацію щодо можливої втрати цього населеного пункту.

Яка ситуація у Селидовому зараз

Іван Ступак підтвердив, що ситуація навколо Селидового викликає занепокоєння. За його словами, російські війська застосовують тактику взяття міст у кліщі, яка вже була відпрацьована раніше. Замість прямого штурму, як це було у випадку з Бахмутом, вони намагаються обходити міста з різних боків, перерізаючи лінії сполучення.

"Селидове — це мікрооточення і перша фаза для оточення міста Покровська," — зазначив експерт. Він додав, що росіяни зрозуміли неефективність прямого штурму міст, як це було у випадку з Бахмутом, і тепер віддають перевагу тактиці обходу та ізоляції.

Ситуація в Селидовому 16 жовтня, карта DeepState

Ступак навів приклад Вугледара, який був втрачений за схожим сценарієм. Він припустив, що подібна доля може спіткати і Селидове. Експерт зазначив, що терміни можливого оточення залежатимуть від швидкості просування російських військ від Новогродівки.

Просування росіян від Новогродівки, карта DeepState

"Якщо їм вдасться перерізати наше сполучення, дійсно будуть великі проблеми. Доведеться місто залишити і відкотитися до міста Покровська," — попередив Ступак. Він також додав, що після цього російські сили можуть спробувати оточити Покровськ з трьох боків, включаючи напрямки Мирнограда, Шевченка та перерізання траси Покровськ-Павлоград.

Плани РФ на захоплення Покровська

Експерт зауважив, що подібна тактика застосовується російськими військами і в інших напрямках, зокрема навколо Курахового. "Це стабільна тактика РФ," — підсумував Іван Ступак.

Раніше також "Телеграф" писав, що Україна втратить половину виробництва сталі через захоплення Покровська. І тут може виникнути дефіцит вугілля, який буде необхідний для роботи відповідних підприємств.