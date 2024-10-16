В Селидовому у росіян інша тактика, аніж в Бахмуті: воєнний експерт оцінив ризики для ЗСУ
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Місто під загрозою оточення
Німецьке видання BILD заявило, що Збройні сили України можуть бути змушені залишити Селидове для уникнення оточення. Це місто є одним із передмість Покровська, навколо якого російські війська вже зайняли низку населених пунктів. Хоча 15-та бригада національної гвардії України "Кара-Даг" успішно тримає оборону Селидового, російські сили продовжують наступ, створюючи півкільце навколо міста.
На тлі цих новин "Телеграф" звернувся до воєнного експерта Українського інституту майбутнього та консультанта комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Іван Ступак прокоментував поточну інформацію щодо можливої втрати цього населеного пункту.
Яка ситуація у Селидовому зараз
Іван Ступак підтвердив, що ситуація навколо Селидового викликає занепокоєння. За його словами, російські війська застосовують тактику взяття міст у кліщі, яка вже була відпрацьована раніше. Замість прямого штурму, як це було у випадку з Бахмутом, вони намагаються обходити міста з різних боків, перерізаючи лінії сполучення.
"Селидове — це мікрооточення і перша фаза для оточення міста Покровська," — зазначив експерт. Він додав, що росіяни зрозуміли неефективність прямого штурму міст, як це було у випадку з Бахмутом, і тепер віддають перевагу тактиці обходу та ізоляції.
Ступак навів приклад Вугледара, який був втрачений за схожим сценарієм. Він припустив, що подібна доля може спіткати і Селидове. Експерт зазначив, що терміни можливого оточення залежатимуть від швидкості просування російських військ від Новогродівки.
"Якщо їм вдасться перерізати наше сполучення, дійсно будуть великі проблеми. Доведеться місто залишити і відкотитися до міста Покровська," — попередив Ступак. Він також додав, що після цього російські сили можуть спробувати оточити Покровськ з трьох боків, включаючи напрямки Мирнограда, Шевченка та перерізання траси Покровськ-Павлоград.
Експерт зауважив, що подібна тактика застосовується російськими військами і в інших напрямках, зокрема навколо Курахового. "Це стабільна тактика РФ," — підсумував Іван Ступак.
Раніше також "Телеграф" писав, що Україна втратить половину виробництва сталі через захоплення Покровська. І тут може виникнути дефіцит вугілля, який буде необхідний для роботи відповідних підприємств.