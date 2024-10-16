В Селидовом у россиян другая тактика, чем в Бахмуте: военный эксперт оценил риски для ВСУ

Город под угрозой оцепления

Немецкое издание BILD заявило, что Вооруженные силы Украины могут быть вынуждены покинуть Селидово во избежание оцепления. Этот город является одним из пригородов Покровска, вокруг которого русские войска уже заняли ряд населенных пунктов. Хотя 15 бригада национальной гвардии Украины "Кара-Даг" успешно держит оборону Селидово, российские силы продолжают наступление, создавая полукольцо вокруг города.

На фоне этих новостей "Телеграф" обратился к военному эксперту Украинского института будущего и консультанту комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороне. Иван Ступак прокомментировал текущую информацию о возможной потере этого населенного пункта.

Какая ситуация в Селидово сейчас

Иван Ступак подтвердил, что ситуация вокруг Селидова вызывает беспокойство. По его словам, российские войска применяют тактику взятия городов в клещи, которая уже была отработана ранее. Вместо прямого штурма, как это было в случае с Бахмутом, они пытаются обходить города с разных сторон, перерезая линии сообщения.

"Селидово — это микроокружение и первая фаза для окружения города Покровска", — отметил эксперт. Он добавил, что россияне поняли неэффективность прямого штурма городов, как это было в случае с Бахмутом, и теперь предпочитают тактику обхода и изоляции.

Ситуация в Селидово 16 октября, карта DeepState

Ступак привел пример Угледара, который был потерян по схожему сценарию. Он предположил, что подобная судьба может постичь и Селидово. Эксперт отметил, что сроки возможного оцепления будут зависеть от скорости продвижения российских войск от Новогродовки.

Продвижение россиян от Новогродовки, карта DeepState

"Если им удастся перерезать наше сообщение, действительно будут большие проблемы. Придется город оставить и откатиться в Покровск," — предупредил Ступак. Он также добавил, что после этого российские силы могут попытаться оцепить Покровск с трех сторон, включая направления Мирнограда, Шевченко и перерезание трассы Покровск-Павлоград.

Планы РФ на захват Покровска

Эксперт отметил, что подобная тактика применяется российскими войсками и в других направлениях, в том числе вокруг Курахово. "Это стабильная тактика РФ", — подытожил Иван Ступак.

Ранее также "Телеграф" писал, что Украина потеряет половину производства стали из-за захвата Покровска. И здесь может возникнуть дефицит угля, который необходим для работы соответствующих предприятий.