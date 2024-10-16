Партнери мають час до кінця року: Зеленський озвучив жорсткі рамки реалізації Плану перемоги

План складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків

Президент України Володимир Зеленський "дав союзникам лише три місяці" на ухвалення основних положень " Плану перемоги", який він представив 16 жовтня у Верховній раді. Чотири його пункти хочуть реалізувати до кінця 2024 року — у період із жовтня до грудня.

Про це повідомляє видання АР. За словами Зеленського, "План перемоги" — це "міст" до дипломатичного завершення війни, оскільки його реалізація змусить РФ відмовитися від агресії та піти на переговори.

Відомо, що "План перемоги" складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків. Реалізація перших чотирьох пунктів запланована на період із жовтня по грудень 2024 року, а п’ятого — після війни.

Таким чином, Володимир Зеленський "дав союзникам лише три місяці на ухвалення основних положень" його стратегії перемоги. Це означає, що країни-партнери України мають час до кінця року, щоб схвалити "План перемоги".

Раніше і сам президент заявляв про те, що перші чотири пункти плану мають бути реалізовані в період з жовтня до грудня, а п’ятий — після війни.

На думку Зеленського, якщо все піде за планом, війну можна буде завершити до кінця наступного року.

Видання АР при цьому зазначає, що поки жодна країна план Зеленського "публічно не схвалила" та не прокоментувала.

Президент України зі свого боку зазначив, що західні союзники підійшли до плану "практично" і зараз уважно вивчають його конкретні деталі.

Основні пункти Плану перемоги Зеленського:

Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.

– запрошення України до НАТО вже зараз. Другий – оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; висновок ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо.

– оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; висновок ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо. Третій – стримування. "Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози Росії".

– стримування. "Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози Росії". Четвертий – економічний пункт. Стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

– економічний пункт. Стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. П’ятий – "Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Люди, які мають військовий досвід, досвід роботи з міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки в Європі. Це гідна місія для наших героїв".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський може подати План перемоги всім лідерам країн Європейського Союзу на саміті ЄС. Це має відбутися 17-18 жовтня цього року.