Це реалістично. Зеленський розповів, як Україна вестиме оборону

Володимир Зеленський озвучив кроки щодо оборони України у війні проти Росії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, представив План перемоги у Верховній Раді. Одним із важливих пунктів є забезпечення обороноздатності країни у війні з Російською Федерацією.

Телеграф публікує ключові тези пункту про оборону. За словами Зеленського, Україні під силу захищати себе на полі бою та одночасно перенести війну на територію Росії. У цій ситуації важливо, щоб росіяни справді відчували, що таке війна, і попри російську пропаганду починали розгортати ненависть у бік Кремля.

"Україна не вірить і не повірить, що більшість росіян усвідомлюють глибину морального падіння Росії. Але вони мають відчути падіння російської армії. І це буде програшем їхньої ідеології війни", — заявив Зеленський.

Ключем до реалізації другого пункту Плану перемоги є:

успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у певних районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

незворотне посилення позицій Сил оборони та безпеки України та знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території України;

допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для Збройних Сил України;

виведення сил ППО на достатній рівень для захисту міст і сіл від російських ракет та дронів;

розширення бойових операцій на лінії фронту та території Росії із застосуванням наших українських ракет та дронів;

зняття партнерами обмежень щодо застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України та на території Росії по об’єктах військової інфраструктури, а також надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження;

надання Україні в реальному часі супутникових даних та даних, які отримують інші засоби розвідки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді заявив, що Україна воює одразу з трьома країнами: Росією, Іраном та Північною Кореєю.