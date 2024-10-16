Як на план Зеленського відреагували в Україні: від нардепів до блогерів

Реакція українців була різною, від схвалення до невдоволення

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, у якому виділено п’ять основних пунктів. Серед них – членство України в НАТО, оборона та перенесення війни на територію Росії, неядерне стримування РФ, використання цінних ресурсів України для забезпечення економічного зростання як України, так і країн ЄС, а також наявність в Україні військового контингенту з досвідом ведення бойових дій.

"Телеграф" зібрав реакцію відомих українських політиків та блогерів на виступ Зеленського. Коментарі були різні — від схвалення до критики.

Відомий волонтер, заступник голови Харківської ОДА у 2010-2014 роках Юрій Сапронов написав у Facebook, що не підтримує план. Він вважає, що у цьому питанні "справедливості немає".

"Чому немає про справедливість в Україні і чому немає окремого пункту про корупцію? Основний запит суспільства зараз — корупція та справедливість усередині країни", — пише Сапронов.

Військовослужбовець ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олег Симороз заявив у Facebook, що війну неможливо виграти без побудови справедливої держави. Він уточнив, що це включає проведення справедливої мобілізації і справедливого управління військами, перехід на рекрутингову систему і ліквідацію колишніх військкоматів, а нині — ТЦК, які дісталися Україні у спадок від СРСР.

На думку Симороза, перемога у війні з Росією неможлива без збільшення грошового забезпечення та соціальної підтримки діючих військових та ветеранів, а також без націоналізації стратегічних прибуткових підприємств, які незаконно опинилися в руках олігархів.

Народний депутат України від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав у Facebook, що план Зеленського — не більше, ніж "порожні слова".

"Це наші бажання. Від них не можна відмовлятися. Але ж у реальності ми маємо зовсім інше. Це не можна ігнорувати. А цей план дуже відірваний від реальності", — заявив Гончаренко. Він додав, що цей план є "набором гасел і не більше".

Політолог Максим Ялі вважає, що план Зеленського виглядає справедливим "на папері", але насправді він поки що малореалістичний, починаючи з першого пункту, а саме — запрошення України до НАТО "тут і зараз".

"Навіть Байден на це не піде. Він виключив саму можливість навіть обговорювати це питання як до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так і після. Що вже говорити про Трампа, якщо він переможе на майбутніх виборах у США. Тим більше, говорячи про політичні союзниках Путіна в ЄС — Орбані та Фіцо", — написав експерт.

Блогер Роман Шрайк підтримав план президента Зеленського, проте уточнив, що ситуація багато в чому залежить не лише від іноземних партнерів, а й від України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді розповів, як саме Україна вестиме війну з Росією.