У партнеров есть время до конца года: Зеленский озвучил жесткие рамки реализации Плана победы

План состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений

Президент Украины Владимир Зеленский "дал союзникам всего три месяца" на принятие основных положений "Плана победы", который он представил 16 октября в Верховной раде. Четыре его пункта планируют реализовать до конца 2024 года — в период с октября по декабрь.

Об этом сообщает издание АР. По словам Зеленского, "План победы" — это "мост" к дипломатическому завершению войны, поскольку его реализация заставит РФ отказаться от агрессии и пойти на переговоры.

Известно, что "План победы" состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. Реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь 2024 года, а пятого — после войны.

Таким образом, Владимир Зеленский "дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений" его стратегии победы. Это значит, что у стран-партнеров Украины есть время до конца года, чтобы одобрить "План победы".

Ранее и сам президент заявлял о том, что первые четыре пункта плана должны быть реализованы в периоде с октября по декабрь, а пятый — после войны.

По мнению Зеленского, если все пойдет по плану, то войну можно будет завершить до конца следующего года.

Издание АР при этом отмечает, что пока ни одна страна план Зеленского "публично не одобрила" и никак не прокомментировала.

Президент же Украины отметил, что западные союзники подошли к плану "практично" и сейчас внимательно изучают его конкретные детали.

Основные пункты Плана Победы Зеленского:

Первый – приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

– приглашение Украины в НАТО уже сейчас. Второй – оборона. Этот пункт включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и так далее.

– оборона. Этот пункт включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и так далее. Третий – сдерживание. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России".

– сдерживание. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России". Четвертый – экономический пункт. Стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Речь идет о развитии стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.

– экономический пункт. Стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Речь идет о развитии стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Пятый – "После войны мы будем иметь один из самых опытных военных контингентов. Люди, имеющие военный опыт, опыт работы с международным оружием. Это гарантия безопасности в Европе. Это достойная миссия для наших героев".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский может представить План победы всем лидерам стран Европейского Союза на саммите ЕС. Это должно произойти 17-18 октября этого года.