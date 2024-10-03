Вогонь знищив більш як тисячу будинків: на Харківщині вигоріло ще одне селище (фото, відео)

Живцем згоріли четверо людей

На Харківщині масштабна пожежа знищила ціле селище. Йдеться про Піски-Радьківські, що у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області.

Вогонь знищив понад тисячу будинків, четверо людей загинули у полум’ї. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Вогонь знову прийшов з Донеччини — з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки", — написав Болвінов.

За його словами, живцем згоріли четверо людей, які не встигли утекти від пожежі. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік.

"Вони просто не встигли втекти — полум'я розповсюджувалося шаленими темпами", — зазначив правоохоронець.

Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, шістдесят людей евакуйовані. Нині триває слідство та встановлюються всі обставини пожежі. Не виключено, що причиною загоряння стали російські обстріли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Харківщині пів села згоріло під час масштабної пожежі. Вогнем було знищено 308 будинків.