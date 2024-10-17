Россияне рвутся в Купянск и атакуют всеми возможными методами: какая сейчас ситуация на Харьковщине (карта)

За сутки россияне атаковали здесь 18 раз

Харьковщина сейчас находится в эпицентре жесточайших боев на восточном фронте. Россияне прилагают максимум усилий, чтобы захватить эту стратегически важную область. Особенно напряженная ситуация сейчас вокруг Купянска, где армия РФ пытается создать плацдарм для дальнейшего наступления. Украинские защитники мужественно удерживают оборону, но ситуация очень сложная.

В Купянском направлении российские войска не прекращают попыток прорвать украинскую оборону. Армия РФ применяет тактику массированных атак, бросая в бой значительные силы пехоты и техники. По словам Командира батальона УБпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр, депутата КГР, советника оборонного комитета ВРУ Юрия Федоренко, "враг не жалеет сил и средств". Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы Украина".

Ситуация в Купянске по картам DeepState

Живую силу бросает волна за волной, максимально выбивая Силы обороны с занимаемых позиций, говорит Федоренко. Военный также отметил, что россияне активно применяют авиацию с управляемыми авиабомбами и артиллерию.

Российские военные используют комбинированную тактику, пытаясь приблизить живую силу к линии боевого столкновения. Для этого они привлекают легкобронированную и бронированную технику, а также высокоманевренные подразделения. Бои в этом направлении очень жестокие, но украинским защитникам удалось значительно замедлить продвижение РФ.

Генеральный штаб ВСУ подтверждает сложность ситуации на Купянском направлении. За последние сутки РФ совершила 18 атак на позиции украинских войск. Самые ожесточенные бои шли вблизи населенных пунктов Кучеривка, Песчаное, Степная Новоселовка, Лозовая и Вишневое.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что россияне пошли в необычный штурм в Харьковской области, но были разгромно остановлены. Украинские военные бригады "Спартан" держат оборону на этом участке.