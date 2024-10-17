Без пожеж не обійшлося: наслідки російської атаки на Київщину (фото)

Обійшлось без постраждалих

Унаслідок падіння уламків російських дронів на Київщині почалась пожежа. Рятувальники ліквідовували займання у м. Бориспіль та у с. Вороньків.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) Київщини. Зазначається, що о 00:40 надійшло перше повідомлення про займання між селами Ревне та Проців.

"На місце події виїхали рятувальники 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль та сільські пожежники с. Вороньків. По прибуттю було встановлено, що внаслідок падіння уламків горить сільськогосподарська складська будівля", — пише пресслужба.

На ліквідацію пожежі було витрачено майже 1,5 години, вогонь остаточно приборкали о 02:10. На фото, що публікують у мережі показані не тільки наслідки пожежі, а й уламки збитого дрона.

За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучалось 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше влада повідомляла, що уламки дронів розтрощили фермерську будівлю в одному з районів області. Також внаслідок атаки в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. У цьому ж районі столиці після ворожої атаки виявили невеликий уламок БпЛА на території дитячого садочка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни вдарили по Миколаєву балістикою. Внаслідок атаки було багато постраждалих.