Без пожаров не обошлось: последствия российской атаки на Киевскую область (фото)

Обошлось без пострадавших

В результате падения обломков российских дронов в Киевской области начался пожар. Спасатели ликвидировали возгорание в г. Борисполь и с. Вороньков.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Киевщины. Отмечается, что в 00:40 поступило первое сообщение о возгорании между селами Ревно и Процив.

"На место происшествия выехали спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части г. Борисполь и сельские пожарные с. Вороньков. По прибытию было установлено, что в результате падения обломков горит сельскохозяйственное складское здание", — пишет пресс-служба.

На ликвидацию пожара было потрачено почти 1,5 часа, огонь окончательно укротили в 02:10. На фото, которые публикуют в сети, показаны не только последствия пожара, но и обломки сбитого дрона.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 10 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним, ранее власти сообщали, что обломки дронов разбили фермерское здание в одном из районов области. Также в результате атаки в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. В этом же районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БПЛА на территории детского сада.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне ударили по Николаеву баллистикой. В результате атаки было много пострадавших.