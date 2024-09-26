Навчався із Саакашвілі, працював із Азаровим і став наймолодшим президентом: яким Порошенко був у молодості

26 вересня експрезидент відзначає свій день народження

Петро Порошенко — один із найвідоміших українських політиків та бізнесменів. Ми пам’ятаємо його як засновника корпорації "Roshen" і п’ятого президента України. Однак його шлях бізнесмена й громадського діяча розпочався ще в молодості. А раніше ми розповідали, яким був в молодості Валерій Залужний.

Сьогодні, 26 вересня він відзначає свій 59-й день народження. "Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був Петро Порошенко в молодості і пригадати, які посад він обіймав.

Дитинство і юність Петра Порошенка

Майбутній президент України народився 26 вересня 1965 року м. Болграді Одеської області. Його батько працював з міською сільгосптехнікою, а пізніше став депутатом Вінницької обласної ради, а мама була головною бухгалтеркою в управлінні сільського господарства. Навчався у школі в місті Бендери, що у Молдові, адже родина переїхала туди, коли Петро був маленьким.

Також проходив військову службу у Радянській армії. Навчався в університеті імені Тараса Шевченка майже одночасно з Михайлом Саакашвілі. Займався дзюдо і став кандидатом у майстри спорту.

Петро Порошенко в армії

Петро Порошенко і Михайло Саакашвілі

Дружина Петра Порошенка

Петро Порошенко познайомився з майбутньою дружиною Мариною на дискотеці у гуртожитку. Тод вона була студенткою другого курсу медичного університету. Вони одружилися у досить юному віці. До речі, Марина Порошенко старша за чоловіка на 3 роки. У шлюбі народилося четверо дітей — Олексій, Михайло, Олександра та Євгенія.

Фото: Життя/Українська правда

До речі, цьогоріч Петро Порошенко виклав ніжну світлину із дружиною Мариною. "Найкращий початок дня народження. Після твого поцілунку є сили і гори зрушити!" — написав у дописі експрезидент.

Бізнес Петра Порошенка

Власний бізнес Петро Порошенко розпочав з продажу какао-бобів. У 90-х він придбав кілька кондитерських підприємств, а пізніше об’єднав їх у групу "Рошен". Саме так він заробив свій перший мільйон.

Політична кар’єра Петра Порошенка

У політику Петро Порошенко пішов у 1998 році. Тоді він став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ. У 2000 році він створив фракцію "Солідарність", а пізніше — однойменну партію, яка згодом увійшла до Партії регіонів.

У 2001 році партія "Солідарність" увійшла до блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". Петро Порошенко став керівником виборчого штабу. В цей період він також входив у групу за інтересами разом із Миколою Азаровим. Однак дружні зв’язки розірвалися після Євромайдану.

Коли закінчилася Помаранчева революція, Петро Порошенко хотів стати прем’єр-міністром. Однак цю посаду зайняла Юлія Тимошенко. Тоді вона підписала таємну угоду з Ющенком. Порошенко став секретарем РНБО, але подав у відставку через звинувачення у корупції.

Петро Порошенко також займав посаду міністра закордонних справ (2009-2010 рр.) та міністра економічного розвитку (2012 р.). У 2014 році він відмовився увійти в уряд Арсенія Яценюка. У тому ж році балотувався у президенти України і був обраний у першому турі.

Петро Порошенко (до президентства Володимира Зеленського) — наймолодший президент України. Цю посаду він зайняв у 48 років. За каденції Петра Порошенка, та його активної участі, Україна тримала Томос про створення єдиної помісної православної церкви у 2019 році.

Зараз Петро Порошенко очолює партію "Європейська солідарність". Він зізнався, що планує знову балотуватися у президенти, але після перемоги України у війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав у молодості Віктор Ющенко — 3-й президент України. Як виявилося, він служив на турецькому кордоні та заварював чай зі снігу.