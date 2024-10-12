Струнка та дуже ефектна Меланія: як виглядала дружина Дональда Трампа, коли вони тільки познайомилися

Вони у шлюбі вже майже 20 років і залишаються разом після всіх скандалів

Меланія Трамп – третя дружина кандидата у президенти США Дональда Трампа. Як відомо, вона вже встигла побувати в ролі першої леді, коли її чоловік перший термін був президентом Америки — з 2017 по 2021 рік. Незважаючи на низку скандалів і, зокрема, секс-скандал навколо Дональда Трампа, Меланія не розлучилася з ним і тепер знову претендує на роль першої леді США.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала Меланія Трамп за часів свого модельного минулого, і якою була, коли вона познайомилася з Дональдом Трампом.

Меланія Трамп — як вона виглядала на початку модельної кар’єри

Меланія Трамп народилася 26 квітня 1970 року у Словенії, зараз їй 54 роки. Свою кар’єру майбутня перша леді США розпочинала з модельного бізнесу. У зв’язку з цим вона деякий час жила в Мілані та Парижі, а потім переїхала до Нью-Йорку.

Подейкують, що саме під час бурхливої модельної діяльності Меланія захопилася пластичними операціями. Ще в молодості вона нібито збільшила собі груди, зробила ринопластику, а обличчю надала хижого вигляду. При цьому вона ретельно стежила за своєю фігурою і виглядала тоді дуже ефектно, втім, як і зараз.

Меланія Трамп. Фото: Getty Images

З Дональдом Трампом Меланія познайомилася в 1998 році — це було в Kit Kat Club на вечірці під час Тижня моди в Нью-Йорку. На той момент власник Trump Tower Дональда Трампа був розлучений, проте на вечірку прийшов з новою подружкою. Втім, це не завадило йому загравати із моделями. Однією з них виявилася Меланія, у якої він попросив номер телефону, і яка йому відмовила.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

"Він хотів мій номер. Але того вечора був на побаченні. Я не дала. Я сказала: "Напишіть мені свій, і я передзвоню". Якби я вчинила інакше і дала б свій номер, то стала б однією з жінок, яким він дзвонив", — зізналася Меланія журналістам.

Схоже, її хитрощі спрацювали. Пізніше, на початку 2005 року Дональд та Меланія одружилися. А 2006 року Меланія Трамп отримала американське громадянство. 20 березня 2006 року Меланія народила сина, якого назвали Беррон Вільям Трамп.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

А вже 20 січня 2017 року Меланія Трамп стала першою леді США, коли її чоловік став президентом. Наразі Дональд Трамп активно веде передвиборчу кампанію та збирається отримати другий президентський термін. Якщо це станеться, Меланія Трамп знову стане першою леді Америки.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік кандидата у президенти США Камали Гарріс. Вона вперше одружилася, коли їй було 50 років.