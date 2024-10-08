У Києві екстрено закрили станцію метро через підтоплення (відео)

На місці вже працюють столичні комунальники

У вівторок, 8 жовтня, у Шевченківському районі Києва стався масштабний потоп через порив труби. У зв’язку з цим почалося підтоплення підземного переходу станції метро "Дорогожичі", і її було закрито для пасажирів.

На місці працюють усі міські служби та проводяться роботи з відкачування води. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

Відомо, що серйозний порив системи міського водопостачання стався на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі Києва. Потоки води почали стрімко заливати все довкола і призвели до виникнення проблем із наземним та підземним транспортом.

Був затоплений підземний перехід біля станції метро "Дорогожичі" — для пасажирів її закрили на "вхід" та на "вихід". Очевидці повідомляють, що тут "по коліно води". Поїзди проїжджали станцію "Дорогожичі" без зупинок.

Станом на 14.10 станція метро "Дорогожичі" частково відновила роботу та поїзди почали здійснювати зупинку на обох коліях. Але працює вона лише на вихід.

"Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дорогожичі" повідомимо додатково", — зазначили в КМДА.

"Дорогожичі" закрили

Окрім цього тролейбуси № 16 та 35 аварійну ділянку об’їжджають вулицею Дорогожицькою.

Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежений в обох напрямках.

На місці працюють усі міські служби та проводяться роботи з відкачування води.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві було екстрено закрито шість станцій метро на "синій" гілці. Це сталося через розгерметизацію та підтоплення тунелю між "Деміївською" та "Либідською".

Потім стало відомо, що під час будівництва синьої гілки столичного метрополітену між станціями "Деміївська" і "Либідська" було допущено безліч помилок. Однак сам проект будівництва не містив критичних недоліків.