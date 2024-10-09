Не смішний жарт. У Києві затримали підлітка після "мінування" метро (фото)

Правоохоронці встановили особу хулігана та провели з ним профілактичну бесіду

Поліцейські Києва знайшли та затримали винного у "мінуванні" вагона метрополітену. Порушником громадського порядку виявився 10-річний хлопчик, який кинув у вагон коробку-фільтр від протигазу.

Про це повідомили у ГУНП України в Києві. За даними слідства, дитина таким чином хотіла пожартувати з пасажирів. Співробітники поліції склали адміністративний протокол щодо матері школяра, а з самим "жартівником" провели профілактичну бесіду.

Щодо матері поліцейські склали протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками чи особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Пресслужба столичної поліції також опублікувала фото спілкування правоохоронців із дитиною та її матір’ю. На кадрах також є ще один хлопчик.

Нагадаємо, у середу, 9 березня, у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що в один із вагонів київського метрополітену нібито закинули міну. З технічних причин станцію метро "Дніпро" було закрито для пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, що 8 жовтня станцію метро у Києві екстрено закрили через підтоплення.