Самі не впораються? Зеленський розповів про задум росіян щодо війни взимку

Такими є результати доповіді розвідок

Президент Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що нині фактично відбувається включення у війну проти України Північної Кореї. За словами президента, це один з намірів росіян на поточні осінь-зиму.

Відповідну заяву лідер країни зробив у своєму вечірньому зверненні до громадян. Такими є результати доповіді розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР.

"Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", — мовив президент.

Також під час засідання було розглянуто зовнішньополітичний напрямок та можливості посилення оборони України. Президент дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та дипломатам щодо протидії російським планам.

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина доповіла про перемовини у Вашингтоні та інших столицях щодо геополітичного аспекту Плану перемоги.

"Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка", — мовив президент.

Була також доповідь Олександра Камишіна щодо українського оборонного виробництва та постачання в армію.

"Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує", — мовив Зеленський.

Наостанок президент подякував кожному й кожній, хто робить українську армію технологічною: усім українським виробникам, усьому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні.

"Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", — насамкінець мовив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що КНДР брязкає зброєю на кордоні з Південною Кореєю. Так, Північна Корея привела у повну бойову готовність свою артилерію біля кордону. Також було посилено посади ППО в Пхеньяні, оскільки там побоюються атак безпілотників з півдня.