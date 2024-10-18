Консенсусу немає. У Білому домі пояснили, чи справді в НАТО готові прийняти Україну

Головне для США - поставити Україну в позицію сили, заявив представник адміністрації Байдена

Перший пункт Плану перемоги, який представив президент Володимир Зеленський — запрошення України до НАТО. Проте серед країн-членів Альянсу немає згоди щодо цього питання.

Неназваний високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що триває активне обговорення пунктів Плану перемоги Зеленського. Він додав, що є певні елементи, які США зараз виконують з погляду надання додаткових військових можливостей, що також є частиною Плану.

"Серед членів НАТО ведеться дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО кілька місяців тому — у липні, в середині липня — усі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохотити цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", — зазначив представник адміністрації Байдена.

Він також торкнувся четвертого пункту Плану — стратегічний економічний потенціал України та пропозиція укласти угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів (корисних копалин), спільного інвестування та використання. За словами чиновника, США вивчає це питання.

"Головне для Сполучених Штатів і президента Байдена полягає в тому, що ми хочемо поставити Україну в позицію сили. Ми хочемо, щоб вона перемогла у цій війні. І ми повинні дати необхідні для цього можливості. Але ми не можемо зробити це самостійно. Ми маємо зробити це з нашими партнерами та союзниками, тому президент Байден закликав до саміту Рамштайн або зустрічі на рівні лідерів того, що формально називається Контактною групою з питань оборони України", — наголосив високопосадовець.

Він додав, що така зустріч має відбутися у листопаді. Він не назвав конкретної дати, проте заявив, що її заплановано на наступний місяць.

Як повідомляв "Телеграф", народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що можливе запрошення України до НАТО не зупинить президента Росії Володимира Путіна. На її думку, російський диктатор використовує час на свою користь.