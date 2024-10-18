НАТО або повернення ядерного статусу? Я за ультиматум - Юрій Сапронов
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Бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов про необхідність вибору між вступом України в НАТО та відновленням ядерного статусу
Сподіваюся, всі подивилися і послухали пряму промову Президента Зеленського щодо "вибору" — НАТО чи ЯО.
Браво.
Я за створення ЯО.
Ми точно здатні це зробити.
Я знаю.
Я багато разів розмовляв із фізиками із ХФТІ за час вторгнення.
Саме у цьому Харківському інституті, тоді УФТІ, нагадую, першими у світі розщепили ядро атома літію вчені Кирило Синельников, Антон Вальтер, Олександр Лейпунський та Георгій Латишев.
Інститут живий і зараз.
Винятково завдяки талановитим ентузіастам фізикам, які "живуть" (виживають) всупереч відвертому безгрошів'ю та абсолютному ігноруванню проблем науковців та академії наук та держави.
Чверть усієї радянської довоєнної фізики робив УФТІ.
Точніше, я "за" НАТО.
Але.
Нас "водять" і "водитимуть за ніс".
Бо страшно бздять через Путіна.
І не хочуть жорстко зупинити його.
Варіантів маса.
І навесні 2022 року винні "західні партнери", які чекали, що Путін швидко захопить Україну та Київ.
І восени 2022 року "західні партнери" не дозволили увійти на територію РФ після звільнення ХО.
І пізньої весни, на початку літа 2023 року "західні партнери" винні, пообіцявши і не давши вчасно якість та кількість обіцяного озброєння.
Вони ВЕСЬ ЧАС спізнюються, як спеціально.
І лише мужність та героїзм насамперед воїнів, і далі громадян не дали втілити плани Путіна у життя.
Я не вірю навіть у глибоке занепокоєння та стурбованість наших західних партнерів.
Не вірю!
Тому я за ультиматум:
Або завтра (умовно) ми в НАТО.
Або післязавтра (умовно) ми самі повернемо собі ядерний статус.
Це буде найкраща гарантія нашої безпеки.
Так, нас щемитимуть, не даватимуть грошей, вводитимуть санкції, МАГАТЕ та ООН верещатиме.
Потерпимо.
Джерело: допис у Facebook Юрія Сапронова
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