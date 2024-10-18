Бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов про необхідність вибору між вступом України в НАТО та відновленням ядерного статусу

Сподіваюся, всі подивилися і послухали пряму промову Президента Зеленського щодо "вибору" — НАТО чи ЯО.

Браво.

Я за створення ЯО.

Ми точно здатні це зробити.

Я знаю.

Я багато разів розмовляв із фізиками із ХФТІ за час вторгнення.

Саме у цьому Харківському інституті, тоді УФТІ, нагадую, першими у світі розщепили ядро ​​атома літію вчені Кирило Синельников, Антон Вальтер, Олександр Лейпунський та Георгій Латишев.

Інститут живий і зараз.

Винятково завдяки талановитим ентузіастам фізикам, які "живуть" (виживають) всупереч відвертому безгрошів'ю та абсолютному ігноруванню проблем науковців та академії наук та держави.

Чверть усієї радянської довоєнної фізики робив УФТІ.

Точніше, я "за" НАТО.

Але.

Нас "водять" і "водитимуть за ніс".

Бо страшно бздять через Путіна.

І не хочуть жорстко зупинити його.

Варіантів маса.

І навесні 2022 року винні "західні партнери", які чекали, що Путін швидко захопить Україну та Київ.

І восени 2022 року "західні партнери" не дозволили увійти на територію РФ після звільнення ХО.

І пізньої весни, на початку літа 2023 року "західні партнери" винні, пообіцявши і не давши вчасно якість та кількість обіцяного озброєння.

Вони ВЕСЬ ЧАС спізнюються, як спеціально.

І лише мужність та героїзм насамперед воїнів, і далі громадян не дали втілити плани Путіна у життя.

Я не вірю навіть у глибоке занепокоєння та стурбованість наших західних партнерів.

Не вірю!

Тому я за ультиматум:

Або завтра (умовно) ми в НАТО.

Або післязавтра (умовно) ми самі повернемо собі ядерний статус.

Це буде найкраща гарантія нашої безпеки.

Так, нас щемитимуть, не даватимуть грошей, вводитимуть санкції, МАГАТЕ та ООН верещатиме.

Потерпимо.

Джерело: допис у Facebook Юрія Сапронова