На Дніпропетровщині виростили гарбуза-монстра (фото)

Унікальний експонат привезуть до Києва

На Дніпропетровщині вдалося виростити гарбуз неймовірних розмірів — плід важить понад 137 коліграм. Із села Суворівка, де виріс цей "гігант", його транспортували до Києва.

Сорт гарбуза – Атлантичний гігант. Про це розповіла у соцмережі голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Відомо, що агрономам із Дніпропетровської області вдалося виростити гарбуз вагою 137,5 кілограмів. Національний Реєстр Рекордів визнав цей екземпляр найбільшим гарбузом в Україні.

"Четверо чоловіків вантажили його на автомобіль, щоб доставити з села Суворовка Дніпропетровська області до Києва на реєстрацію рекорду", — йдеться у повідомленні.

Побачити чудо-гарбуз можна буде у суботу, 19 жовтня, у Києві на Гарбуз Fest. Там же буде відбуватися замір обхвату та інших параметрів цього гіганта.

Сорт гарбуза – Атлантичний гігант.

"Ми вітаємо працелюбного фермера з Дніпропетровщини Ігоря Макуху з таким видатним гарбузовим урожаєм і з рекордом України. Уявіть, що цим одним гарбузом можна 412 осіб нагодувати гарбузовою кашею!", — повідомляють представники Книги рекордів України.

Після реєстрації рекорду гарбуз-велетень буде виставлено на аукціон, а кошти перерахують на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, експериментатор із Полтавщини виростив гігантський баклажан. Чоловік має велику плантацію і вирощує овочі для експериментів.

Анатолій займається селекцією і до кореня розсади прищеплює коріння кількох спеціально підготовлених родинних рослин. Саме завдяки цьому йому вдалося виростити баклажан, який затяг на 2 кілограми 355 грам.

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