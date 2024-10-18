В Днепропетровской области вырастили тыкву-монстра (фото)

Уникальный экспонат привезут в Киев

В Днепропетровской области удалось вырастить тыкву невероятных размеров — плод весит более 137 колиграмм. Из села Суворовка, где вырос этот "гигант", его транспортировали в Киев.

Сорт тыквы — Атлантический гигант. Об этом рассказала в соцсети глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Известно, что агрономам из Днепрепетровской области удалось вырастить тыкву весом 137,5 килограммов. Национальный Реестр Рекордов признал этот экземпляр самой большой тыквой в Украине.

"Четверо мужчин грузили ее на автомобиль, чтобы доставить из села Суворовка Днепропетровской области в Киев на регистрацию рекорда", — говорится всообщении.

Увидеть чудо-тыкву можно будет в субботу, 19 октября, в Киеве на Гарбуз Fest. Там же и будет происходить замер обхвата и прочих параметров этого гиганта.

Сорт тыквы — Атлантический гигант.

"Мы поздравляем трудолюбивого фермера из Днепропетровщины Игоря Макуху с таким выдающимся тыквенным урожаем и с рекордом Украины. Представьте, что этой одной тыквой можно 412 человек накормить тыквенной кашей!", — сообщают представители Книги рекордов Украины.

После регистрации рекорда тыква-великан будет выставлена на аукцион, а средства перечислены на нужды ВСУ.

Напомним, экспериментатор с Полтавщины вырастил гигантский баклажан. Мужчина владеет обширной плантацией и выращивает овощи ради экспериментов.

Анатолий занимается селекцией и к корню рассады прививает корни нескольких специально подготовленных родственных растений. Именно благодаря этому ему удалось вырастить баклажан, который затянул на 2 килограмма 355 грамм.

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересной хитрости дачников, которая известна далеко не каждому. Кто-то предпочитает проращивать семена во влажной ткани или салфетке. Но при этом методе существует угроза появления плесени. Поэтому огородники пользуются методом замачивания семян в необычной жидкости.