В Днепропетровской области вырастили тыкву-монстра (фото)
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Уникальный экспонат привезут в Киев
В Днепропетровской области удалось вырастить тыкву невероятных размеров — плод весит более 137 колиграмм. Из села Суворовка, где вырос этот "гигант", его транспортировали в Киев.
Сорт тыквы — Атлантический гигант. Об этом рассказала в соцсети глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Известно, что агрономам из Днепрепетровской области удалось вырастить тыкву весом 137,5 килограммов. Национальный Реестр Рекордов признал этот экземпляр самой большой тыквой в Украине.
"Четверо мужчин грузили ее на автомобиль, чтобы доставить из села Суворовка Днепропетровской области в Киев на регистрацию рекорда", — говорится всообщении.
Увидеть чудо-тыкву можно будет в субботу, 19 октября, в Киеве на Гарбуз Fest. Там же и будет происходить замер обхвата и прочих параметров этого гиганта.
Сорт тыквы — Атлантический гигант.
"Мы поздравляем трудолюбивого фермера из Днепропетровщины Игоря Макуху с таким выдающимся тыквенным урожаем и с рекордом Украины. Представьте, что этой одной тыквой можно 412 человек накормить тыквенной кашей!", — сообщают представители Книги рекордов Украины.
После регистрации рекорда тыква-великан будет выставлена на аукцион, а средства перечислены на нужды ВСУ.
Напомним, экспериментатор с Полтавщины вырастил гигантский баклажан. Мужчина владеет обширной плантацией и выращивает овощи ради экспериментов.
Анатолий занимается селекцией и к корню рассады прививает корни нескольких специально подготовленных родственных растений. Именно благодаря этому ему удалось вырастить баклажан, который затянул на 2 килограмма 355 грамм.
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