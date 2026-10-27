Найвища переправа Києва під ударом: чим унікальний Південний міст та чому Росія не зможе його зруйнувати

За попередніми даними, пошкоджено дорожнє полотно та конструкції

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Росіяни знову атакували Південний міст у Києві. Є влучання в інфраструктуру моста, рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий.

За даними моніторингових каналів, під час нічної атаки по Південному мосту сталося влучання щонайменше трьох балістичних ракет. Пошкоджено дорожнє полотно та конструкції мосту.

Так виглядає міст після атаки. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Південний міст перекрито після удару — як ходить транспорт

Як поінформували у КМДА, через перекриття Південного мосту поїзди метро курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі", у той час, як рух між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинений.

Через обмеження в роботі метро на маршрути вийшли додаткові автобуси, зокрема збільшили кількість транспортних засобів на маршрутах №№22, 91 — вони тимчасово слідують через Дарницький міст.

Чому Південний міст важливий

Південний міст — одна з ключових переправ через Дніпро в Києві. Його значення виходить далеко за межі міського сполучення, адже через нього проходить значна частина транзитного трафіку між лівобережною та правобережною частинами України.

Як розповідав голова Деснянського району Києва Максим Бахматов в інтерв'ю The Village, через Південний міст проходить близько 90% транзитного трафіку між двома берегами. Решта транспорту використовує інші київські мости, а також переправи в Каневі, Черкасах, Кременчуці та південніше.

Південний міст також з'єднує важливі транспортні напрямки — траси М-05 Київ — Одеса, М-06 Київ — Чоп та М-03 Київ — Харків — Ізюм — Слов'янськ. Крім того, через нього проходить значна частина військового трафіку.

Чим особливий Південний міст

Південному мосту в Києві зараз 35 років. 25 грудня 2026 року мине 36 років від відкриття автомобільного руху. Це найвищий міст столиці й перший вантовий міст із рейковим транспортом, зведений у СРСР.

Південний міст, 2010 рік. Фото: Вікіпедія

Міст відкривали двічі – до та після Незалежності

Південний міст проходить через Голосіївський і Дарницький райони столиці. На правому березі вона з’єднує Саперно-Слобідську вулицю зі Столичним шосе, а на лівому веде до проспекту Миколи Бажана на Позняках. Переправа також є частиною автомобільного шляху міжнародного значення М03/E40.

Південний мостовий перехід почали будувати у 1983 році. Переправа мала з’єднати центр Києва з лівобережними районами, які тоді активно розбудовувалися. Через Дніпро планували прокласти автомагістраль і лінію метро.

Південний міст є важливою переправою через Дніпро. Фото: Facebook

Проєкт розробив заслужений будівельник України Георгій Фукс, який став і головним інженером. На спорудження мосту витратили 112 млн карбованців. На той час міст вважали найсучаснішим у СРСР.

Автомобільний рух відкрили ще за радянських часів, а поїзди метро пішли мостом уже в незалежній Україні – 30 грудня 1992 року. Того дня відкрили дільницю Сирецько-Печерської лінії між станціями "Видубичі" та "Осокорки". Отже, переправа має дві дати відкриття, між якими минуло два роки.

Навіщо мосту 133-метровий пілон

Південний міст має 1256 метрів завдовжки та 41 метр завширшки. Найпомітніша його частина – 133-метровий пілон, до якого на вантах підвішена сталева конструкція. Завдяки висоті пілона переправа стала найвищим мостом Києва.

Пілон Південного мосту має 133 метри. Фото: Вечірній Київ

Інженери обрали вантову конструкцію, щоб залишити широкий проліт для річкового транспорту. Судноплавний проліт має довжину 271 метр. Від правого берега до нього веде балкова естакада зі збірного залізобетону.

На мосту шість автомобільних смуг – по три в кожен бік. Посередині, між зустрічними потоками машин, пролягають колії Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Поєднання вантової конструкції з рейковим транспортом стало особливістю проєкту.

Чи може Росія зруйнувати Південний міст

Військовий експерт Олег Старіков пояснив "Телеграфу", що зруйнувати київські мости безпілотниками неможливо. Для цього ворогу знадобився б дуже точний удар балістичною або крилатою ракетою великої потужності.

"Але з урахуванням того, що мости робилися на випадок ядерної війни, тому знищити їх сучасною російською зброєю неможливо. В даний час у противника немає конвенційних засобів озброєння, які можуть це зробити", — зазначив Старіков.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", це вже четвертий російський удар по Південному мосту цієї осені. Перші два ворог здійснив 1 та 2 жовтня. Потім РФ атакувала переправу балістикою 22 жовтня.