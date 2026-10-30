Звичайне прибирання могили обернулося загадкою: що жінка знайшла під корінням дерева
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Під час прибирання поховання вдалося відшукати напис, який роками приховувало дерево
Жінка прийшла прибрати могилу, але під час роботи їй довелося викорчовувати дерево. Під ним вона знайшла напис, який уже вважала назавжди втраченим, і звернулася до глядачів із проханням допомогти встановити, хто тут похований.
Про знахідку авторка розповіла в дописі акаунта liusynaltd. Вона пояснила, що дерево багато років приховувало частину історії поховання.
"Прийшла прибрати могилу, а довелося викорчовувати ціле дерево!", – написала авторка допису.
На відео жінка працює біля могили та просить допомогти їй із важкими частинами дерева. Під час прибирання вона звертає увагу на пам’ятник і намагається з’ясувати, кому належить поховання. Згодом повідомляє про знахідку та просить придивитися до напису.
"Під деревом я знайшла напис, який уже вважала назавжди втраченим!", – поділилася жінка в дописі.
Як повідомляв "Телеграф", написи на пам’ятниках можуть темніти через окиснення металу під дією повітря та вологи. Догляд допомагає зберегти їх читабельність, якщо напис відкритий. Спершу його змочують чистою водою, а тоді обережно очищають м’якою щіткою. Надмірно часто натирати напис не варто – поради з догляду.