Звичайне прибирання могили обернулося загадкою: що жінка знайшла під корінням дерева

Під час прибирання поховання вдалося відшукати напис, який роками приховувало дерево

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Жінка прийшла прибрати могилу, але під час роботи їй довелося викорчовувати дерево. Під ним вона знайшла напис, який уже вважала назавжди втраченим, і звернулася до глядачів із проханням допомогти встановити, хто тут похований.

Про знахідку авторка розповіла в дописі акаунта liusynaltd. Вона пояснила, що дерево багато років приховувало частину історії поховання.

"Прийшла прибрати могилу, а довелося викорчовувати ціле дерево!", – написала авторка допису.

На відео жінка працює біля могили та просить допомогти їй із важкими частинами дерева. Під час прибирання вона звертає увагу на пам’ятник і намагається з’ясувати, кому належить поховання. Згодом повідомляє про знахідку та просить придивитися до напису.

"Під деревом я знайшла напис, який уже вважала назавжди втраченим!", – поділилася жінка в дописі.

Як повідомляв "Телеграф", написи на пам’ятниках можуть темніти через окиснення металу під дією повітря та вологи. Догляд допомагає зберегти їх читабельність, якщо напис відкритий. Спершу його змочують чистою водою, а тоді обережно очищають м’якою щіткою. Надмірно часто натирати напис не варто – поради з догляду.