Скандал навколо "Тихохода" - це спроба прибрати систему "Очі" з користування Силами оборони, - ЗМІ

Конкуренція технічних рішень всередині Сил оборони набуває загрозливого характеру. Про це свідчить скандал навколо відео "Асгарду", який виник через намагання заблокувати впровадження в ЗСУ системи "ОЧІ", створеної Олександром Дмітрієвим ("Тихоходом"). Про це пише журналіст Олекса Кібкало на "24 каналі".

"Скандал з "Асгардом" став лише приводом для втілення давнього плану ліквідувати систему спостереження за фронтом "Очі", що була безкоштовно передана військовим, а під час її створення не використовувались державні кошти. Конкуренція технічних рішень всередині Сил оборони набула загрозливого характеру для самої ж оборони. Одна справа, коли змагаються ідеями, інша – коли до боротьби залучають медійний та політичний інструментарій та пробують блокувати систему глобального спостереження в той час, коли вона використовується під час ведення боїв і є джерелом критично важливої оперативної інформації.. А оскільки тема є дотичною до критичної військової сфери — за розвитком подій стежать в російській федерації", — пише журналіст.

В статті зазначається, що не випадково частина блогерів, коментуючи відео "Асгарду", почали порівнювати систему "ОЧІ" та її конкурента — більш пізню систему "Вежа" ("VEZHA").

"Стосовно програмного рішення "Вежа" (Vezha): воно з’явилося значно пізніше і практично копіює функціонал системи "Очі". За інформацією джерела, група військовослужбовців, отримавши доступ до системи "Очі", створили "Вежу" та оформили її як службовий твір. Вона є модулєм іншого проєкту – "Delta", який розроблявся волонтерами на грантові кошти з 2016 року, але все ніяк не зміг запуститися. За словами співрозмовника в ЗСУ, "Вежа" є штучним конкурентом "Очей", але досі перебуває в стані розробки і постійно тягне кошти, як державні, так і грантові. Більш того, виявилося, що "Delta", при загалом схвальних відгуках, вразлива до зламу", — йдеться у статті.

При цьому розробники "Вежі" і зацікавлені особи вважають, що система "Очі", яка вже є на службі, є прямим конкурентом їхньому продукту і перешкодою для впровадження. Крім того, після визнання системи "Очі" офіційною системою ЗСУ розробники "Вежі" втратять фінансування.

"ОЧІ" визнана офіційною системою ЗСУ і стане обов’язковою для всіх підрозділів, усі інші проєкти можуть втратити фінансування. В тому числі і грантові кошти. І постануть питання навіщо та за чиїм замовленням робились дублікати та витрачалися державні та спонсорські кошти, коли був безкоштовно переданий продукт? Через це і почалася ця "війна" всередині. Саме тому найбільше включилися в скандал представники грантових організацій", – цитує автор статті співрозмовника з ЗСУ.

Таким чином, скандал з відео "Асгарду" — це не інформаційна кампанія проти "Тихохода", а привід зробити ім’я автора системи "Очі" токсичним і розкрутити кампанію проти цієї важливої системи та реальних спроможностей ЗСУ, вважає джерело видання в Сухопутних військах.

Як повідомлялося, підрозділ "Асгард" опублікував у соцмережах змонтоване відео зі звинуваченнями на адресу Олександра "Тихохода" Дмітрієва — радника командувача Сухопутних військ. Йому дорікали за нецензурні висловлювання та начебто непричетність до ЗСУ. Командування Сухопутних військ заявило, що проведе розслідування. І попросило на час перевірки утриматись від оцінок, оскільки інформація у відео неповна і може бути невірною.

Олександр "Тихоход" Дмітрієв — киянин, учасник Революції гідності, організатор та координатор Громадської варти Оболоні та громадської ініціативи "Авто сотня". На початку широкомасштабного російського вторгнення він став ініціатором підриву дамби в Козаровичах, внаслідок чого наступ окупантів на Київ захлинувся. Також Дмітрієв у 2022 році виступив автором і координатором створення системи "Очі".