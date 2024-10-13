Чоловік, якого звинуватили в приниженні бійців "Асгарду", дав перший коментар "Телеграфу"

Згодом інформація буде оприлюднена офіційно

У неділю, 13 жовтня, мережею ширилась інформація, що Олександр Дмітрієв (Тихоход) нібито лаявся та погрожував бійцям підрозділу "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ. Сам чоловік прокоментував інцидент та заявив, що про провокацію відомо давно.

Про це він заявив кореспондентці "Телеграфу". За його словами, відео є нарізкою побутової розмови.

"Ніяких образ військовослужбовцю та збройним силам не наносилось. Людина, що записувала потайки аудіо, провокувала постійно, перебиваючи співрозмовників та іншим чином провокуючи реакцію", — заявив він кореспондентці "Телеграфу", додавши, що скоріше за все запис і відбувався з ціллю спровокувати.

Проте, як він висловився, навіть "неозброючись чути, що то нарізка фраз". У підсумку Дмітрієєв написав, що буде повідомлено офіційно, чому це відбулось зараз і яка саме провокація.

Що передувало

Бійці підрозділу "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Олександр Дмітрієв (відомий як Тихоход), який представлявся радником командувача Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував та погрожував. Воїни підготували звернення до командування.

Військові оприлюднили запис, на якому ймовірніше за все говорить Олександр Дмітрієв.

З аудіозапису випливає, що нібито Дмітрієв розмовляє про бойовий наказ. А втім, чоловік, з яким він говорив, на вказівки Тихохода стверджував, що "такого не чув".

Боєць з позивним Чех розповів, що командир роти нібито представляв Дмітрієва як людину, що "вирішує питання" з командуванням.

Чоловік нібито з ще одним цивільним — Сергієм Жуком — "незаконно та самовільно" зайшли у приміщення режимного військово обʼєкту, де перебував особовий склад, зброя та техніка роти. За словами військового Чеха, Дмітрієв (Тихоход) почав ставити задачі та роздавати вказівки щодо переміщення особового складу підрозділу "Асгард".

Аби зʼясувати офіційний статус та повноваження Дмітірєва і Жука бійці підрозділу звернулися до командира роти, але "конкретної відповіді надано не було".

Військові окрім відеозвернення підготували лист, який показали на відео. Вони кажуть, що це до командування полку, командування Генерального штабу ЗСУ, командування Сухопутних військ та верховного головнокомандувача Володимира Зеленського з проханням унеможливити подібні ситуації у війську. Бійці вимагають від Дмітрієва публічного вибачення.

Раніше "Телеграф" писав, як Олещук прокоментував своє звільнення.