Вони вам не "брюки": мовознавець пояснив, як правильно називати цей одяг українською

Це потрібно запам'ятати раз та назавжди

Все більше українців відмовляються від вживання російської мови та починають опановувати державну. Однак багато в кого виникають труднощі з перекладом деяких слів і виразів.

Так, часто можна почути, як один з елементів одягу називають "брюками". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

Він наголосив, що слово "брюки" взагалі відсутню в українській мові. За словами мовознавця, українською цей елемент гардероба правильно називати "штани".

Також Авраменко додав, що костюм зі штанів та піджака можна називати "брючний костюм", і це не вважатиметься помилкою. Тому, якщо ви хочете поповнити свій гардероб, потрібно говорити: "Чи є у вас така сорочка у рожевому кольорі?" або "Мені пасують чорні штани краще, ніж сірі".

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно замінити українською кальковану конструкцію "в першу чергу". Ця фраза походить з російської мови і, на жаль, не відображає всього багатства української лексики.

Також ми розповідали про те, як правильно говорити українською мовою — "додаток" чи "застосунок". Одне із цих слів калька з російської мови.