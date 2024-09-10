Дізнайтеся правду, щоб на вас косо не дивилися: як правильно українською вітатись у різний час доби

Висловлюйтеся українською грамотно

Спілкуючись українською у повсякденному житті, ми й не підозрюємо, скільки робимо помилок. Виправити цю ситуацію просто — треба ретельно вивчати рідну мову.

Вітаючись з іншими людьми, чи часто говоримо "Доброго дня". Утім, така конструкція є некоректною, про це розповів популярний мовознавець Олександр Авраменко.

Натомість якщо ми хочемо привітатися з кимось з самого початку дня, тоді кажемо "Доброго ранку!". Коли це обідній або вечірній час, буде правильно вживати такі конструкції, як "Добрий день!", "Добрий вечір!". Авраменко пояснив, що потрібно висловлюватись саме так, оскільки такою є наша мовна традиція.

Також мовознавець навів як приклад слова з давньої української колядки, щоб підтвердити це правило.

"Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!". А не "Доброго вечора, пане господарю!", – пояснив Олександр.

А от звертання "Доброї доби!" є абсолютно неправильним, вважаючись мовним покручем. Це те ж саме, що промовити "Доброї хвилини" або "Доброї секунди" — звучить безглуздо.

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаві варіанти, як українською мовою сказати "бесполезный". Таким чином ви можете поповнити свій запас слів.