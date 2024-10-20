Київ та низка регіонів усю ніч під атакою дронів, КАБів та ракет: пошкоджені будинки і є постраждалі

Внаслідок атаки на одне з міст постраждали понад десять осіб, одне з яких тепер перебуває в операційній

У ніч на 20 жовтня Росія вкотре завдала ударів по Україні, атакувавши її дронами-камікадзе типу "шахед", ракетами та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Вибухи пролунали у кількох містах.

За даними моніторингових Telegram-каналів, вибухи було чутно вночі у Києві, Львівській області, Кривому Розі, а також Харкові. У Повітряних силах своєю чергою попереджали про рух ворожих БПЛА та КАБів.

Приблизно о 02:40 кілька вибухів пролунало у столиці. Водночас керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил та засобів протиповітряної оборони. Це був другий раз за ніч, коли в місті оголошували тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе.

"Чергова повітряна атака на Київ. Цієї ночі російська армія знову застосувала БпЛА. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин. Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", — каже Попко.

Він додав, що, попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

Також опівночі вибухи пролунали в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові чути вибух, профільні служби також виїхали на обстеження місця прильоту КАБу", — написав він.

Також міський голова додав, що за попередньою інформацією, постраждала низка приватних будинків у Новобаварському районі. Про постраждалих інформація не надходила.

Водночас 19 жовтня, ближче до півночі у Кривому Розі було чути звуки вибухів. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, місто двічі атакували балістичними ракетами. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки.

"Йде аварійно-рятувальна операція. Працюють всі комунальні, оперативні та медичні служби. До уваги мешканців постраждалих будинків – штаб допомоги людям розгортається у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11, туди вже везуть будматеріали – плівку, ОСБ та інше. Найближчий Пункт – Найближчий Пункт. №109 за адресою вул. Ярослава Мудрого 83", — сказав вночі Вілкул.

Він повідомив, що відомо про 13 постраждалих. Одна людина в операційній. Аварійно-рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 19 жовтня росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами. Вибухи пролунали у кількох містах.