Киев и ряд регионов всю ночь под атакой дронов, КАБов и ракет: повреждены дома и есть пострадавшие

В результате атаки на один из городов пострадали более десяти человек, один из которых теперь находится в операционной

В ночь на 20 октября Россия в очередной раз нанесла удары по Украине, атаковав ее дронами-камикадзе типа "шахед", ракетами и управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Взрывы прогремели в нескольких городах.

По данными мониторинговых Telegram-каналов, взрывы были слышны ночью в Киеве, Львовской области, Кривом Роге, а также Харькове. В Воздушных силах в свою очередь предупреждали о движении вражеских БПЛА и КАБов.

Примерно в 02:40 несколько взрывов прогремело в столице. В то же время руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе сил и средств противовоздушной обороны. Это был второй раз за ночь, когда в городе объявляли тревогу в связи с угрозой российских дронов-камикадзе.

"Очередная воздушная атака на Киев. Этой ночью российская армия снова применила БПЛА. Они были запущены по южному и северо-восточному направлениям. На Киев баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов. Приблизительно десяток российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы. (Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", — сказал Попко.

Он добавил, что по предварительной информации, в городе обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

Также в полночь взрывы раздались в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове слышен взрыв, профильные службы также выехали на обследование места прилета КАБа", — написал он.

Также городской глава добавил, что по предварительной информации, пострадали ряд частных домов в Новобаварском районе. О пострадавших информация не поступала.

В то же время, 19 октября, ближе к полуночи в Кривом Роге были слышны звуки взрывов. По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, город дважды атаковали баллистическими ракетами. В результате атаки были повреждены жилые дома.

"Идет аварийно-спасательная операция. Работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы. Вниманию жителей пострадавших домов – штаб помощи людям разворачивается в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе 11, туда уже везут стройматериалы – пленку, ОСБ и другое. Ближайший Пункт несокрушимости — ОШ №109 по адресу ул. Ярослава Мудрого 83", — сказал ночью Вилкул.

Он сообщил, что известно о 13 пострадавших. Один человек в операционной. Аварийно-спасательная операция продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 19 октября россияне атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Взрывы раздались в нескольких городах.