Росіяни запустили вночі понад сотню "шахедів": де лунали вибухи, скільки цілей знищено

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи

У ніч проти 16 жовтня росіяни запустили по Україні 136 "шахедів". Сили Протиповітряної оборони збили 51 з них, ще 60 були локаційно втрачені у різних регіонах України.

Про це повідомили у Повітряних силах України. Крім того, ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської обл.

"Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Станом на 7:30 16 жовтня, ще понад 20 БпЛА знаходилися в повітряному просторі України. Бойова робота по безпілотникам тривала.

Статистика від Повітряних сил

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Відомо, що два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

"Вкотре наголошуємо, при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняйте жодних дій самостійно! Терміново повідомляйте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію", — підкреслили у Повітряних силах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що вночі Росія атакувала Тернопільщину. Ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області.

Також близько 7:30 16 жовтня пролунали вибухи у Києві. ППО працювала по російських "шахедах".