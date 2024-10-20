Дрони атакували важливий військовий завод у російському Дзержинську: що він випускав (відео)

Завод включений до списку санкцій України, низки країн Євросоюзу, США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

Під час нічної атаки по Росії 20 жовтня під ударом у тому числі виявився ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він входить у військово-промисловий комплекс РФ.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra. За даними пабліка, вибухи пролунали приблизно о пів на п’яту ранку за місцевим часом.

"Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт", — йдеться у повідомленні.

Також "Астра" пише, що завод включений до списку санкцій України, країн Євросоюзу, США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

За даними пабліка SHOT, спочатку гучні звуки пролунали в небі над містом приблизно о 3:30, всього було чути близько 10 вибухів з інтервалами між ними за кілька хвилин. Також чулися звуки стрілянини та автоматних черг.

Місцеві пабліки також публікують відео прильотів дронів.

Водночас Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін у своєму Telegram-каналі заявляє, що нібито ППО відбило атаку безпілотників. В результаті постраждали четверо співробітників пожежної частини.

"Вночі засоби ППО та радіоелектронної боротьби відбили атаку БПЛА на території дзержинської промзони. За попередніми даними, четверо співробітників пожежної частини, розташованої на території промпідприємства, отримали легкі осколкові поранення — їм надано необхідну медичну допомогу, всі відпущені додому. На місці падіння уламків працюють оперативні служби", - сказав Нікітін.

Що відомо про "Завод імені Я. М. Свердлова"

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

Використовуються всі методи спорядження боєприпасів — пресування, шнекування, заливка. Це дозволяє споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби (у тому числі КАБ), у тому числі коректовані за метою, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, у тому числі для систем вертолітного мінування та найбільш сучасних протитанкових та протидесантних мін, боєголовок до ракетних комплексів ППО.

З 2008 року підприємство спільно з ОБСЄ утилізує рідке ракетне паливо.

Це не перша подібна атака. Наприклад, у ніч на 1 березня 2024 року завод також атакували безпілотники. Було чути кілька сильних вибухів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 12 жовтня потужні вибухи пролунали в Росії, а також на тимчасово окупованих територіях. У Луганській області внаслідок атаки спалахнула нафтобаза.