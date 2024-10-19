"Триває" чи "продовжується"? Як в українській мові правильно вживати ці слова

Потрібно знати, у яких випадках доречно вживати ці дієслова

В українській мові важливо позбутися російських кальок та приділяти увагу правильному вживанню дієслів. Слід чітко розрізняти слова, наприклад, такі, як "триває" і "продовжується", щоб коректно висловлювати свої думки.

Основні правила допоможуть покращити як усне, так і письмове мовлення. Про те, коли ці дієслова правильно вживати, розповів мовознавець Олександр Авраменко, повідомляє "УНІАН".

Як українською правильно "триває" чи "продовжується"?

За словами мовознавця, якщо ви хочете сказати про відрізок часу, тоді для вираження своїх думок правильніше використовуватиме слово триває. Наприклад: "Концерт "триває" вже годину, але організатори можуть його "продовжити" на кілька хвилин".

Ще можна сказати так: "Посадка на потяг до Києва триває", але з технічних причин її можуть "продовжити". Це означає, що обидва слова є в українському лексиконі, просто потрібно знати, коли доречніше їх використати. Це допоможе зробити нашу промову більш чистою та грамотною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як замінити український вислів "у тому числі". Це простіше, ніж ви думали.