У лікаря МСЕК у Вінниці виявили десяток квартир та дорогі електрокари

Отримують звичайні зарплати, але володіють майном на мільйони гривень

У Вінниці лікарі Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) можуть позмагатися у статках зі своїми колегами з інших міст. Так, лікар-терапевт МСЕК разом зі своєю дружиною-пенсіонеркою володіє 13 квартирами, серед яких елітна нерухомість площею 260 квадратів у самому центрі Києва. А очільниця комісії має 25 земельних ділянок, кілька квартир та велике комерційне приміщення.

Про це йдеться у розслідуванні OBOZ.UA. Зауважують, що розглядали лише офіційно задекларовані статки, проте і вони вражають.

Почнімо з очільниці МСЕК у Вінниці Юлії Даниленко. За 2023 рік вона задекларувала зарплату в розмірі 221 тис. грн за весь рік. Така доволі скромна зарплатня не заважає жінці мати купу нерухомості, будинок площею 196,7 квадрата, 25 земельних ділянок та велике комерційне приміщення.

"Чоловік Даниленко – директор із забезпечення діяльності АТ "Вінницяобленерго", тож родина добре розуміється у питаннях альтернативного енергопостачання. Як зазначено на сайті "Вінницяобленерго", Сергій Даниленко працює в енергетиці вже впродовж 30 років", — йдеться у розслідуванні видання.

Окрім великого будинку, у Даниленко також є у власності квартира у Вінниці площею 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості. Чоловік володіє квартирами площами 57,7 та 70,4 квадрата в одній із Вінницьких новобудов. А також квартирою площею 48,1 кв. м в іншій багатоповерхівці. І це лише офіційна частина статків родини – те, що потрапило до декларації.

Також Даниленко може похизуватися і своїм автопарком. Родина має три автівки: Tesla Model3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. При цьому свою Tesla жінка придбала всього за 58,4 тис. грн чотири роки тому, що дорівнює 2 тис. доларів.

Звернули увагу журналісти-розслідувачі і на те, що Даниленко офіційно є співвласницею ТОВ "Сонячні фермери", а повноправним партнером у товаристві є її підлеглий. Лікар-терапевт МСЕК Віктор Власюк. Згідно з реєстром YouControl, Власюку належить 37,5% підприємства.

Статки лікаря-терапевта МСЕК Віктора Власюка

Власюк, як стверджує видання, лікар не простий. Він був попередником Даниленко на посаді, очолював МСЕК з 2002-го до 2014-го. Власюк нині обіймає посаду лікаря-терапевта, отримує по 16,7 тис. грн на місяць, а також отримує дохід від генерації струму — лише офіційно він додатково отримав від енергокомпанії 1,1 млн грн. Ще 990 тис. – від підприємницької діяльності. У ТОВ "Сонячні фермери" офіційно працевлаштована і його дружина-пенсіонерка. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тис. грн, 83 тис. від ТОВ і ще 840 тис. – від підприємницької діяльності.

Проте ці доходи аж ніяк не пояснюють наявність 13 квартир, серед яких елітна нерухомість площею 260 квадратів у самому центрі Києва та трьох дорогих автівок. В автопарку терапевта і його дружини-пенсіонерки одразу три Tesla: дві Tesla Model S та одна Tesla Model Y.

У своїх статках підлеглий Даниленко перевершив її. У чиновниці з чоловіком лише чотири квартири, а у терапевта з дружиною, як вже повідомлялося — 13.

"Найдорожчий з апартаментів офіційно оформлений на дружину Власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці, на вул. Інститутській. Площа такого житла – 260 квадратів. Вартість квадратного метра в цьому історичному будинку – близько 3 тис. доларів. Квартира площею 260 квадратів може коштувати до 780 тис. доларів. І це лише одна з 13 квартир", — пише видання.

При цьому, журналісти вкотре підкреслюють, що йдеться лише про офіційно задекларовані статки. Скільки не потрапило до декларацій — невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як живуть керівники МСЕК і скільки коштують їхні крісла. Наші журналісти з'ясовували деякі приховані моменти з роботи мсеківців і зазирнули у декларації топпосадовців.