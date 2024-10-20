У главы БЭБ Полтавщины нашли миллионы долларов и самолет

У него также есть недвижимость в Словакии

Руководитель теруправления БЭБ на Полтавщине Пахниц задекларировал $6,5 миллионов наличными и одномоторный самолет. Кроме этого, он задекларировал элитные автомобили, земельные участки и квартиры.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на декларацию чиновника. Также у него в собственности числится охотничье оружие.

Руководитель территориального управления БЭБ в Полтавской области Олег Пахниц в годовой декларации за 2023 год задекларировал наличные сбережения в размере 6,5 миллиона долларов, одномоторный самолет Socata TB 20 GT, а также автомобили, десятки земельных участков, квартиры, паркоместа и жилой дом.

Среди ценного имущества он также задекларировал несколько единиц охотничьего нарезного оружия, автомобили, полуприцепы. Есть также у него недвижимость в Словакии.

Самолет Socata TB 20 GT принадлежит сельскохозяйственному предприятию "Прогресс" и по данным местного СМИ, Пахниц был его бенефициаром.

Самолет с бортовым номером UR-COL стоит на рынке около 415 тысяч долларов.

Напомним, что 4 октября на всю Украину прогремел громкий коррупционный скандал — тогда работники ДБР во время обысков обнаружили у руководителя Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы более 6 млн долларов наличными.

В служебном кабинете чиновника нашли 100 тысяч долларов и поддельные медицинские документы. Также семье принадлежат 30 объектов недвижимости в Украине, недвижимость за рубежом, 9 элитных автомобилей и гостинично-ресторанный комплекс в Хмельницком. На зарубежных счетах обнаружено еще 2,3 миллиона долларов. Ни один из этих активов не был задекларирован.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у врача МСЭК в Виннице обнаружили десяток квартир и дорогие электрокары. Так, врач-терапевт МСЭК вместе со своей супругой-пенсионеркой владеет 13 квартирами, среди которых элитная недвижимость площадью 260 квадратов в самом центре Киева. А глава комиссии имеет 25 земельных участков, несколько квартир и большое коммерческое помещение.