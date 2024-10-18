У Львівській області командир за гроші вирішив "списати" зі служби колегу (фото)

Слідство по цій справі триває

На Львівщині співробітники Служби безпеки України викрили командира взводу однієї з військових частин, який вирішив допомогти своєму колегі безпідставно "списатися" з військового обліку. За свої "послуги" він попросив грошову винагороду.

Зловмисника затримали на гарячому. Про це повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

За даними слідства, 31-річний командир взводу однієї із військових частин Львівської області вирішив допомогти своєму колегі "списатися" з військового обліку. Військовослужбовець, використовуючи особистий вплив на лікарів однієї з медустанов Львова, організував виготовлення фіктивних документів.

При цьому командир взводу попросив за свої "послуги" 10 тисяч доларів США. Він пообіцяв колегі, що за ці гроші ВВК винесе позитивний висновок щодо його непридатності до військової служби за станом здоров’я.

Проте зловмисник не встиг провернути угоду та був затриманий "на гарячому" під час отримання першого траншу у розмірі $2 тисячі США.

Фігуранта було затримано і йому вже повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство по цій справі триває. Правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників протиправної схеми.

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