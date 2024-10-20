Гроші для України: США готові надати Києву десятки мільярдів доларів, названо умови

Вважалося, що внесок США буде значно меншим – не більше п'яти мільярдів доларів

США в рамках кредиту G7 готові надати Україні 20 мільярдів доларів. Кредит було погоджено ще на червневому саміті "Групи семи", він буде погашатися за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, останнім часом переговори щодо надання кредиту приємно прискорилися. Західні чиновники хочуть надати Україні фінансування до кінця року, оскільки побоюються можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США – а той може припинити американську допомогу Україні.

Вважалося, що внесок США буде значно меншим, у розмірі заблокованих російських активів – не більше п'яти мільярдів, оскільки ЄС не зміг гарантувати три роки знерухомлення активів РФ. Проте 18 жовтня чиновники в США повідомили колегам у Євросоюзі, що Вашингтон надасть 20 млрд доларів – повну суму.

Надання Україні кредиту стане можливим навіть у тому випадку, якщо ЄС не вдасться подолати саботаж з боку проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Той заявив, що до листопадових виборів в США буде блокувати продовження санкцій ЄС, а продовження санкцій – головна умова, на якій раніше наполягав Вашингтон. Остаточно заяву з розподілом і структурою кредиту для України оприлюднять 25 жовтня міністри фінансів "Групи семи".

Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

Проте зараз в Україні зростає занепокоєння з приводу того, що до кінця року допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів не буде виділено. Йдеться про кошти за червневою угодою "Великої сімки".