Что не стоит делать, если вас остановили представители ТЦК: советы юриста

Неправомерные действия сотрудников военкомата можно обжаловать

Во время военного положения представители ТЦК и СП могут проверять документы у военнообязанных граждан. Нередко подобные проверки заканчиваются конфликтом.

Юрист Дмитрий Франчук посоветовал гражданам, что не нужно делать, если их остановили представители военкомата. Пишет РБК-Украина.

Прежде всего, эксперт призывает не избегать общения с представителями ТЦК. Игнорирование или бегство может привести к негативным юридическим последствиям.

Франчук также советует проверять все предоставляемые документы. Например, если мужчине выдают повестку, то сначала нужно:

проверить все данные;

убедитесь, что она заполнена правильно.

"В случае сомнений отказывайтесь от подписи до выяснения деталей", — подчеркнул юрист.

Также не стоит подвергаться провокациям или реагировать агрессивно, поскольку это может быть использовано против вас. То есть важно оставаться вежливым и сдержанным.

Специалист права отмечает, что представители ТЦК не имеют права задерживать граждан без законных оснований, а принудительные действия с их стороны можно обжаловать.

"Если действия представителей ТЦК выходят за рамки их полномочий, такие действия можно обжаловать в суде или через жалобу в правоохранительные органы", — добавляет Франчук.

Как действовать при остановке представителями ТЦК

Юрист Дмитрий Франчук рекомендует придерживаться таких правил при взаимодействии с представителями военкоматов:

предъявить документы – у мужчины могут требовать документы, удостоверяющие личность, поэтому необходимо всегда иметь при себе паспорт, водительские права или другой документ;

проверять законность действий – представители ТЦК имеют право вызывать в военкомат или вручать повестки, но эти действия должны соответствовать законодательству, то есть должны быть выданы в установленной форме, с подписью уполномоченного лица;

фиксировать действия – если человек считает, что его права нарушаются, то нужно пытаться фиксировать ситуацию на видео или привлекать свидетелей;

требовать показать удостоверение, ведь сотрудники ТЦК обязаны показать их;

спросите на основании какого закона или приказа производят проверку;

запишите фамилии, имена и должности сотрудников ТЦК. Это может пригодиться в дальнейшем;

зафиксируйте дату, время и место проведения проверки;

если у вас возникают вопросы или сомнения в правомерности действий ТЦК, обращайтесь за юридической помощью.

Напоминаем, что нужно знать, если вас задерживают представители ТЦК или полиции. Право на задержание военнообязанных имеет исключительно полиция , а не сотрудники военкомата.

Задержание может быть законным только при наличии записи в системах "Оберег" или "Резерв+", где фиксируются нарушения правил военного учета или розыск. То есть, если вы не обновили свои данные или не явились на вызов в военкомат, это может стать основанием для задержания.

При задержании полиция должна составить соответствующий протокол, фиксирующий все обстоятельства: кто задержал, когда, куда доставили, и кто принял задержанного в ТЦК. Отсутствие этого протокола означает, что официально вас не задерживали, и вы якобы добровольно явились в ТЦК.

Следует заметить, что в случае задержания вы вправе потребовать составления протокола и воспользоваться услугами адвоката — государственного или частного.

Ранее "Телеграф" писал, что представители ТЦК теперь будут с камерами. В октябре вступили в силу новые правила использования фото- и видеофиксации во время проверок призывников и военнообязанных.