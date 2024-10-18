Представники ТЦК тепер будуть з камерами: нові правила перевірок військовозобов'язаних

З 11 жовтня 2024 року в Україні набули чинності нові правила щодо використання фото- та відеофіксації під час перевірок призовників і військовозобов'язаних. Відповідно до законодавства, співробітники територіальних центрів комплектування зобов'язані використовувати відеореєстратори для документування своїх дій та можливих порушень з боку громадян.

Це йдеться у наказі Міністерства оборони №532. Головною метою впровадження відеореєстраторів є забезпечення прозорості та контролю за дотриманням правил військового обліку.

Згідно з новими правилами, співробітники ТЦК будуть зобов'язані:

фіксувати порушення з боку призовників, військовозобов'язаних та резервістів за допомогою фото- та відео;

записувати власні дії під час проведення перевірок, що забезпечує додаткову прозорість процесу.

Перед початком відеофіксації представники ТЦК мають обов'язково попереджати громадян про те, що ведеться запис. Це для того, щоб уникнути конфліктів під час перевірок чи вручення повісток.

Записи з відеореєстраторів зберігаються протягом 30 днів, але цей термін може бути подовжений, якщо записи використовуються як докази в адміністративних або кримінальних справах. Для контролю за збереженням інформації призначається відповідальна особа, а всі записи реєструються у спеціальному журналі обліку відеореєстраторів та карт пам’яті.

Важливо, що розголошення персональних даних, отриманих під час відеофіксації, заборонено, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Де та як проводяться перевірки

Представники ТЦК мають право проводити перевірки військово-облікових документів (ВОД) у громадян віком від 18 до 60 років у таких місцях:

громадські місця та місця масового скупчення людей;

за місцем проживання, роботи чи навчання.

Зазначимо, законом не визначено, де групи оповіщення не можуть здійснювати перевірки.

Під час перевірки звіряються персональні дані громадян з їх військово-обліковою інформацією в Єдиному державному реєстрі призовників. У разі виявлення порушень, співробітники поліції можуть супроводити громадянина до ТЦК для подальшого з'ясування обставин.

Нагадуємо, що рейди ТЦК 11 жовтня відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці та інших містах. У столиці працівники ТЦК з'явилися біля Палацу спорту після завершення концерту гурту "Океан Ельзи".

12 жовтня працівники ТЦК завітали на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка у Черкасах, під Києвом навідалися у заміський комплекс "Sobi Club", у Львові увірвались на весілля у готелі "Соната". У Броварах 13 жовтня рейдова група перевіряла документи у військовозобов'язаних чоловіків після концерту гурту "100лиця".

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно знати, якщо вас затримують представники ТЦК чи поліції. Обов'язково правоохоронці мають скласти протокол.