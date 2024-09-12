Перевірка документів на вулиці: що має показати військовозобов'язаний

Якщо з собою немає паперового документа, то можна показати електронний

В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи, які можуть перевіряти представники ТЦК або поліції.

Якщо в чоловіка під час перевірки не буде паперового варіанту документів, то можна показати електронну версію, яка має юридичну силу. Це пояснила адвокатка Тетяна Даниленко, що керує АБ "Тетяни Даниленко" передає РБК-Україна.

Тобто представники військкомату, Держприкордонслужби, а також поліцейські можуть перевіряти у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.

Ці персональні дані мають звірити з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцю можна отримати або замінити військово-обліковий документ у разі його втрати. Оформити документ також має право особа, що здійснює догляд за ним, або його опікун.