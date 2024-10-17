Як перевірити на дійсність повістку, яка прийшла поштою

Є кілька проблем, пов’язаних із повідомленнями від ТЦК рекомендованим листом

Військовозобов'язаним громадянам почали надсилати повістки поштою. Разом з цим в українців виникло багато питань до такого способу оповіщення.

Адвокат Андрій Стеценко розповів, як перевірити чи повістка дійсна. За словами юриста, існують три основні ознаки, які дозволяють визначити, чи є повістка дійсною:

на повістці повинні бути реквізити (прізвище людини, якій її надіслали);

повістка — це певний бланк, тобто вони містять одну інформацію, але візуально мають зовсім різний вигляд (наприклад, одному військкоматі це вертикальна повістка, в іншому може бути горизонтальна);

під час перевірки QR-коду на повістці за допомогою застосунку "Резерв+" має підтягуватися інформація, на чиє ім’я її виписано й ким підписано.

Чи законно надсилати повістки поштою

Згідно з постановою Кабінету міністрів, що набула чинності 16 травня 2024 року, повістки можуть бути надіслані через поштові служби, зокрема "Укрпошту". Однак адвокат Стеценко висловлює сумніви щодо практичної реалізації цієї норми.

Основна проблема — це те, що пошта може доставити повістку за адресою прописки, але людина фактично проживає в іншому місці. Також існує ризик втрати документів через недбалість працівників пошти або людський фактор.

Стеценко також зазначив, що військкомати орієнтуються на виконання планів, а не на реальний результат. Це може стосуватися й розсилки повісток поштою.

Зазначимо, що в Україні планують розіслати 900 тисяч повісток поштою до кінця цього року. Це по 300 тисяч повісток надсилатимуть щомісяця.

Нагадуємо, що повістки, які розсилаються поштою, згенеровані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Першими їх можуть отримати ті, хто оновив свої військово-облікові дані в застосунку "Резерв+".

Важливо розуміти, що повістка вважається врученою, навіть якщо громадянин відмовився її отримати або був відсутнім за вказаною адресою.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків не отримає повістку поштою. В першу чергу повідомлення від ТЦК можуть прийти українцям, які оновили дані.