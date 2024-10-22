Є всього чотири поважні причини, коли чоловік може не з'явитися по повістці в ТЦК

Підстави мають бути підтверджені відповідними документами

Після отримання повістки військовозобов'язаний громадянин має з'явитися до військкомату. Однак існують поважні причини, коли чоловік може не прийти у вказаний день.

Однією з підстав є хвороба, але сам факт захворювання не звільняє від обов’язку інформувати ТЦК. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України.

Громадянин, який захворів, повинен обов'язково повідомити ТЦК про свою хворобу і, незалежно від тривалості лікарняного, зобов'язаний прибути до військкомату протягом десяти днів з дати, вказаної в повістці.

Крім хвороби, поважними причинами неприбуття до ТЦК також вважаються:

перешкода стихійного характеру;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Обов'язково ці причини повинні бути підтверджені відповідними документами від уповноважених державних органів або установ.

Нагадуємо, примусово відправляти на фронт без згоди громадянина заборонено законом.

"Проти власної волі особу не можуть відвезти на фронт, адже це порушення чинного законодавства. Є певний Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — підкреслює адвокатка Катерина Аніщенко.

Громадянин може написати відмову від повістки та буде нести адміністративну відповідальність. Для чоловіків, які систематично ухиляються від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років.

Аніщенко зазначає, що не можуть призвати на службу заброньованих громадян на період мобілізації підприємствами, осіб з інвалідністю, які мають висновок ВЛК про непридатність до військової служби, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, вихователів, а також багатодітних батьків, які мають трьох або більше дітей.

Раніше "Телеграф" писав, кого зі студентів можуть мобілізувати в армію. Чоловік, який вступає на магістратуру після бакалаврату, певний період підлягає призову.