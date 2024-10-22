Есть всего четыре уважительные причины, когда мужчина может не явиться по повестке в ТЦК

Основания должны быть подтверждены соответствующими документами

После получения повестки военнообязанный гражданин должен явиться в военкомат. Однако существуют уважительные причины, когда мужчина может не прийти в указанный день.

Одним из оснований является заболевание, но сам его факт не освобождает от обязанности информировать ТЦК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Заболевший гражданин должен обязательно сообщить ТЦК о своей болезни и, независимо от продолжительности больничного, обязан прибыть в военкомат в течение десяти дней с даты, указанной в повестке.

Кроме болезни, уважительными причинами неприбытия в ТЦК также считаются:

препятствие стихийного характера;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга).

Обязательно эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами уполномоченных государственных органов или учреждений.

Напомним, принудительно отправлять на фронт без согласия гражданина запрещено законом.

"Против собственной воли личность не могут отвезти на фронт, ведь это нарушение действующего законодательства. Есть определенный порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", — подчеркивает адвокат Екатерина Анищенко.

Гражданин может написать отказ от повестки и будет нести административную ответственность. Для мужчин, систематически уклоняющихся от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность сроком от 3 до 5 лет.

Анищенко отмечает, что не могут призвать на службу забронированных граждан на период мобилизации предприятиями, лиц с инвалидностью, имеющих заключение ВВК о непригодности к военной службе, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитателей, а также многодетных родителей, имеющих троих или более детей.

Ранее "Телеграф" писал, кого из студентов могут мобилизовать в армию. Мужчина, поступающий на магистратуру после бакалавриата, определенный период подлежит призыву.