Кожен п’ятий працівник прокуратури минулого року отримував пенсію: як це пояснити

Кількість прокурорів з інвалідністю різко збільшилася після початку війни

Штат органів прокуратури за останні десять років скоротився вдвічі. При цьому кількість співробітників відомства, які одержують пенсії, після початку війни зросла на 30%.

Таке різке зростання пояснюється збільшенням кількості інвалідів, які працюють в органах прокуратури. Про це журналісти ЕП розповіли у своєму розслідуванні "Прокурори з обмеженими можливостями. Скільки з них мають статус осіб з інвалідністю?"

"За даними співрозмовників ЕП з економічного блоку уряду, які побажали не згадувати їх через чутливість питання, лише близько 10% одержувачів пенсії за спеціальним законом "Про прокуратуру" отримують її за інвалідністю", — йдеться у матеріалі.

Джерела розповіли, що рядові прокурори лише у 19% декларацій вказали на отримання пенсії, тоді як серед керівного складу (начальники та заступники начальників у прокуратурах) це відбувається у 38% випадків.

Зазначається, що це число ще більше, якщо рахувати й членів сім’ї, як, наприклад, у разі відстороненого прокурора Хмельницької області Олексія Олійника.

"Наявність пенсій та різке зростання їхньої кількості під час війни – питання не лише морально-моральне. На це у 2023 році знадобилося 288 млн грн. Середня пенсія працівника прокуратури – 199 тис. грн на рік або 16,6 тис. грн на місяць", – уточнюють журналісти.

Крім того, наявність пенсії з інвалідності дає переваги при працевлаштуванні та переміщенні з посади на посаду, мінімізує ймовірність звільнення.

Нагадаємо, 2023 року в Україні понад 230 тисяч осіб отримали статус осіб з інвалідністю, з яких більшість — чоловіки. Найпоширенішою причиною одержання інвалідності стало загальне захворювання.