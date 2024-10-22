Каждый пятый работник прокуратуры в прошлом году получал пенсию: как это объяснить

Количество прокуроров с инвалидностью резко увеличилось после начала войны

Штат органов прокуратуры за последние десять лет сократился вдвое. При этом количество сотрудников ведомства, получающих пенсии, после начала войны выросло на 30%.

Такой резкий рост объясняется увеличением количества инвалидов, работающих в органах прокуратуры. Об этом журналисты ЭП рассказали в своем расследовании "Прокуроры с ограниченными возможностями. Сколько из них имеют статус лиц с инвалидностью?"

"По данным собеседников ЭП из экономического блока правительства, пожелавших не упоминать их из-за чувствительности вопроса, лишь около 10% получателей пенсии по специальному закону "О прокуратуре" получают ее по инвалидности", – говорится в материале.

Источники рассказали, что рядовые прокуроры только в 19% деклараций указали на получение пенсии, тогда как среди руководящего состава (начальники и заместители начальников в прокуратурах) это происходит в 38% случаев.

Отмечается, что это число еще больше, если считать и членов семьи, как, например, в случае с отстраненным прокурором Хмельницкой области Алексеем Олейником.

"Наличие пенсий и резкий рост их количества во время войны – вопрос не только морально-нравственный. На это в 2023 году понадобилось 288 млн. грн. Средняя пенсия работника прокуратуры – 199 тыс. грн. в год или 16,6 тыс. грн. в месяц", – уточняют журналисты.

Кроме того, наличие пенсии по инвалидности дает преимущества при трудоустройстве и перемещении с должности на должность, минимизирует вероятность увольнения.

Напомним, в 2023 году в Украине более 230 тысяч человек получили статус лиц с инвалидностью, из которых большинство — мужчины. Самой распространенной причиной получения инвалидности стало общее заболевание.