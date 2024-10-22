Винних не покарають? Нардеп відверто розповів, що буде зі справами МСЕК

Прокурори з таких кримінальних справ зможуть використовувати лазівки

Незважаючи на численні скандали з порушеннями медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), вироків та реальних посадок у цих справах найближчим часом чекати не варто. Їх можуть затягнути, а порушники можуть залишитися без покарань.

Таку думку висловив депутат Київської міської ради, фракція "Європейська солідарність" Леонід Ємець. Він пояснив, що сам по собі кримінальний процес у таких справах займає досить багато часу.

"Думаю, що найближчим часом точно не отримаємо, бо навіть якщо ми беремо просто кримінальний процес з процедурою збору доказів пред’явлення підозр, обвинувального акта, потім розгляд справи в суді першої інстанції, потім обов’язково розгляд апеляції, бо без цього не буде законного рішення. Потім, швидше за все, ще й буде касація", — каже депутат.

Також Ємець підозрює, що прокурори з таких кримінальних справ зможуть використати лазівки у законодавстві, щоб уникнути відповідальності. А це означає, на думку нардепа, що справи МСЕК можуть затягнути або порушників не покарають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа, за версією слідства, зберігала величезні суми у польських банках. Крім того, як стало відомо журналістам, у лікаря МСЕК із Вінниці виявили десяток квартир та дорогі електрокари.