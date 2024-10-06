"Русофоби": у РФ бісяться через футбольний матч у Фінляндії

Під час гри вболівальники ображали гравців із російським громадянством

Посольство Росії в Гельсінкі заявило про критичний рівень русофобських настроїв у Фінляндії. Це сталося після матчу другого дивізіону країни між командами TPS та "Яро".

Відповідну заяву посольства наводить телеграм-канал відомства. Під час гри в Турку вболівальники ображали російських гравців "Яро" Сергія Єрьоменка та Сергія Лазарєва. Рефері припиняв гру, а сімох "порушників" вивели зі стадіону.

"У зв’язку з цим змушені знову констатувати критичний рівень русофобських настроїв у Фінляндії, які, на жаль, давно вже перекинулися і на сферу спорту, чому чимало сприяє потурання офіційної влади країни.

У такій атмосфері посилюються расистські настрої загалом, і зупинка матчу через расистські вигуки вболівальників на адресу гравців та інших національностей відбувається тут не вперше”, — йдеться у повідомленні.

Також на інцидент відреагували у Держдумі РФ. Депутат Дмитро Свищев закликав дипломатів зчинити галас, адже стався "булінг російсього міра".

"Інцидент неприємний. Це пов’язано з нашими громадянами. Неважливо, одне в когось громадянство або два. Вони представники російського міра.

На жаль, булінг, пов’язаний з усім російським, зараз набирає обертів у деяких країнах. Такі речі є неприйнятними.

Тут обов’язково повинні включитись і наші колеги з посольства, обов’язково треба реагувати на це, не можна залишати це без уваги та реакції. Якщо ми не звертатимемо на це увагу влади й спочатку припинятимемо, це може далеко зайти", – сказав Свищев.

Відеоогляд матчу TPS — "Яро"

Нагадаємо, Танзанія відмовила Росії в товариській грі, пославшись на важкий графік. Крім того, Пакистан скасував уже узгоджений поєдинок із росіянами, через що збірна РФ з футболу залишилася без суперників у жовтні 2024 року.